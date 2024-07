Đây là lý do người dùng chọn mua xe có động cơ hút khí tự nhiên 21/07/2024 13:22

Động cơ hút khí tự nhiên là gì?

Động cơ hút khí tự nhiên có khả năng tồn tại lâu hơn và chạy mát hơn so với động cơ tăng áp hoặc siêu nạp. Ảnh: Motorbiscuit.

Sự khác biệt lớn nhất giữa động cơ hút khí tự nhiên và động cơ tăng áp hoặc siêu nạp là cách chúng thực hiện quá trình nạp khí.

Theo Car Parts, động cơ hút khí tự nhiên chỉ sử dụng áp suất khí quyển để nạp khí. Động cơ tăng áp sử dụng turbo để tăng áp suất không khí. Động cơ siêu nạp cũng thực hiện điều tương tự.

Mọi người quyết định mua xe có động cơ tăng áp vì một số lý do. Một lý do là chúng có thể hiệu quả hơn vì động cơ thường nhỏ hơn. Ngoài ra, bộ tăng áp hoặc siêu tăng áp giúp tăng thêm công suất, thường giúp xe chạy nhanh hơn.

Mọi người cũng có thể mua nhiều loại bộ tăng áp khác nhau vì âm thanh mà chúng tạo ra, mà nhiều người mê xe coi là thỏa mãn hơn.

Động cơ hút khí tự nhiên đáng tin cậy hơn

Đã có nhiều cuộc tranh luận về chủ đề này. Tuy nhiên, hầu hết đều đồng ý rằng động cơ hút khí tự nhiên có khả năng tồn tại lâu hơn động cơ tăng áp. Điều này là do động cơ hút khí tự nhiên có ít bộ phận chuyển động hơn và do đó nó đơn giản hơn nhiều so với các động cơ được tăng áp. Ngoài ra, động cơ hút khí tự nhiên chạy mát hơn so với động cơ tăng áp hoặc siêu nạp.

Xe có động cơ hút khí tự nhiên thường rẻ hơn

Xe có động cơ hút khí tự nhiên cũng thường rẻ hơn xe có động cơ turbo. Chi phí thấp hơn này là vì một số lý do, chủ yếu là vì động cơ có giá cả phải chăng hơn đối với các nhà sản xuất.

Tất nhiên, có thể có ngoại lệ đối với quy tắc này, nhưng nhìn chung bạn sẽ phải trả ít tiền hơn cho một chiếc xe có động cơ hút khí tự nhiên so với xe được cải tiến bằng turbo hoặc siêu tăng áp.

Động cơ hút khí tự nhiên cũng rẻ hơn khi bảo trì do thiết kế đơn giản và nhiệt độ vận hành thấp hơn.

Phản ứng bướm ga tốt hơn

Một lợi thế đáng kể khác của xe có động cơ hút khí tự nhiên là phản ứng bướm ga. Động cơ hút khí tự nhiên có phản ứng bướm ga ngay lập tức, trong khi động cơ tăng áp có độ trễ.

Vì lý do này, những người lái xe có động cơ hút khí tự nhiên có thể tăng tốc khi họ muốn. Tuy nhiên, những người có xe tăng áp phải đợi động cơ turbo khởi động. Độ trễ này được gọi là độ trễ turbo.