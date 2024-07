Đây là lý do tại sao bạn nên cân nhắc bổ sung canxi 20/07/2024 10:33

Canxi là một khoáng chất thiết yếu đóng vai trò quan trọng trong nhiều chức năng của cơ thể. Dưới đây là những lợi ích sức khỏe của việc bổ sung canxi.

Bổ sung canxi giúp tăng cường sức khỏe răng miệng, chức năng cơ, mật độ xương, truyền dẫn thần kinh... đặc biệt ở những người không dung nạp lactose. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Sức khỏe và mật độ xương

Canxi là thành phần quan trọng của mô xương. Bổ sung canxi giúp duy trì mật độ và sức mạnh của xương, giảm nguy cơ loãng xương và gãy xương. Canxi giúp toàn vẹn về mặt cấu trúc và hỗ trợ chức năng của xương, đặc biệt quan trọng khi chúng ta già đi.

Sức khỏe răng miệng

Canxi rất cần thiết cho răng chắc khỏe. Nó giúp hình thành và duy trì lớp vỏ cứng bên ngoài của răng, bảo vệ răng khỏi sâu răng và các lỗ sâu.

Chức năng cơ

Canxi đóng vai trò quan trọng trong quá trình co cơ. Nó tương tác với protein trong tế bào cơ để cho phép co và giãn cơ. Bổ sung canxi thích hợp đảm bảo cơ hoạt động hiệu quả, ngăn ngừa chuột rút và co thắt.

Truyền dẫn thần kinh

Canxi tham gia vào quá trình giải phóng chất dẫn truyền thần kinh, rất quan trọng đối với chức năng thần kinh. Canxi giúp truyền tín hiệu giữa các dây thần kinh, tạo điều kiện cho sự giao tiếp trong hệ thần kinh. Điều này rất cần thiết để phối hợp các chức năng của cơ thể và phản ứng với các kích thích.

Sự đông máu

Canxi là yếu tố chính trong quá trình đông máu. Nó hỗ trợ quá trình chuyển đổi prothrombin thành thrombin, một bước quan trọng trong việc hình thành cục máu đông. Quá trình này rất quan trọng để chữa lành vết thương và ngăn ngừa chảy máu quá nhiều sau chấn thương.

Sức khỏe tim mạch

Canxi giúp điều chỉnh chức năng tim bằng cách hỗ trợ hoạt động điện kiểm soát nhịp tim. Nó đảm bảo sự co bóp và thư giãn thích hợp của cơ tim, duy trì nhịp tim khỏe mạnh và đều đặn. Bổ sung canxi đầy đủ có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc các vấn đề về tim mạch.

Quản lý cân nặng

Một số nghiên cứu cho thấy canxi có thể giúp kiểm soát cân nặng. Canxi có thể liên kết với một lượng nhỏ chất béo trong chế độ ăn uống và ngăn chặn sự hấp thụ của nó, làm giảm lượng calo tổng thể. Nó cũng đóng vai trò trong việc điều chỉnh quá trình trao đổi chất, có thể ảnh hưởng đến cân nặng cơ thể.

Tiết hormon

Canxi tham gia vào quá trình tiết ra nhiều loại hormone và enzyme. Các chất truyền tin sinh hóa này điều chỉnh nhiều chức năng của cơ thể, bao gồm quá trình trao đổi chất, tăng trưởng và phản ứng miễn dịch. Bổ sung canxi đầy đủ hỗ trợ hoạt động hiệu quả của các hệ thống này.

Phòng ngừa bệnh còi xương

Việc bổ sung canxi giúp ngăn ngừa tình trạng còi xương bằng cách đảm bảo xương luôn cứng và bền.

Sức khỏe ruột kết

Canxi có thể làm giảm nguy cơ ung thư đại tràng bằng cách liên kết với các chất có khả năng gây hại trong đường tiêu hóa và ngăn chặn sự hấp thụ của chúng. Nó cũng hỗ trợ sức khỏe của niêm mạc đại tràng, làm giảm nguy cơ hình thành polyp và các vấn đề khác ở đại tràng.