Đẩy mạnh xử lý ‘tín dụng đen’ núp bóng công ty tài chính

(PLO)- Theo đại diện Công an TP.HCM thông tin, hiện vẫn còn trên 200 ứng dụng cho vay do người nước ngoài cầm đầu liên kết chặt chẽ với các tổ chức tài chính trong nước để thực hiện hoạt động cho vay tín chấp theo kiểu ‘tín dụng đen’.

Chiều 27-10, tại họp báo định kỳ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và các vấn đề kinh tế, xã hội trên địa bàn TP.HCM, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng tham mưu (PV01), Công an TP.HCM đã cung cấp thông tin về tình hình đấu tranh, kiểm soát các băng nhóm tội phạm công nghệ cao.

Theo Thượng tá Hà, một trong các loại tội phạm công nghệ cao, gây nhiều bức xúc là tội phạm hoạt động cho vay tín chấp theo kiểu “tín dụng đen” núp bóng các công ty tài chính cho vay trên mạng. Đặc biệt, sau đợt dịch COVID-19, các tổ chức “tín dụng đen” hoạt động ngày càng mạnh, phát triển.

Phó Trưởng phòng tham mưu thông tin với báo chí, vừa qua Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an TP.HCM đã xác minh, bắt đường dây cho vay lãi nặng xuyên quốc gia do đối tượng nước ngoài cầm đầu.

Đường dây này sử dụng 300 ứng dụng cho vay tiền và qua điều tra ban đầu có 159.000 khách hàng vay tiền với số tiền 1.802 tỉ đồng. Đến khi bị bắt, đối tượng đã giải ngân được 569,6 tỉ đồng và thu lợi 322,6 tỉ đồng.

Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết hiện vẫn còn trên 200 ứng dụng cho vay do người nước ngoài cầm đầu liên kết chặt chẽ với đối tượng trong nước các cơ sở kinh doanh bao gồm các tổ chức tài chính. Các đối tượng yêu cầu người được vay thế chấp chia sẻ danh bạ và sử dụng danh bạ này để thực hiện hoạt động tội phạm.

“Một trong những nguyên nhân, điều kiện mà các đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện hành vi là vấn đề lỏng lẻo trong quản lý, cấp phát thông tin thuê bao của cơ quan quản lý nhà nước. Từ đó, các đối tượng sử dụng sim "rác", tài khoản ngân hàng "rác" để che dấu vết hoạt động của mình”- Thượng tá Hà nói.

Hiện Công an TP đã tập trung tìm một số giải pháp đảm bảo an toàn an ninh thông tin. Cụ thể sẽ xây dựng dữ liệu thông tin về các đối tượng có khả năng vi phạm pháp luật trên lĩnh vực công nghệ cao, lĩnh vực, khu vực hoạt động phạm tội.

Ngoài ra, Công an TP sẽ đẩy mạnh xử lý hành vi mua bán trao đổi thông tin dữ liệu cá nhân trái phép. Đồng thời, xử lý các hành vi mua bán, thuê sim không chính chủ và hành vi mua bán cho thuê tài khoản ngân hàng "rác", tài khoản giả.

BẢO PHƯƠNG - HUỲNH THƠ