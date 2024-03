Đề nghị truy tố thêm 4 bị can tội đưa, nhận hối lộ tại Trung tâm đăng kiểm xe ở Đồng Nai

(PLO)- Liên quan đến vụ án tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60-04D, đến nay công an đã đề nghị truy tố tất cả 11 bị can về tội đưa hối lộ và nhận hối lộ.

Ngày 7-3, liên quan vụ sai phạm tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60-04D (tại phường Tân Biên, TP Biên Hòa, Đồng Nai) thuộc Công ty TNHH Quốc Tuấn Trung do ông Lương Minh Tú (43 tuổi) làm giám đốc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vừa kết thúc điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang VKSND tỉnh đề nghị truy tố thêm 4 bị can về tội Đưa hối lộ, Nhận hối lộ

Trước đó, vào tháng 12- 2023, Công an tỉnh đã ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố 11 bị can về tội Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.

Trong đó có 2 bị can bị truy tố về tội đưa hối lộ gồm: Võ Chí Giang, nhân viên Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn, Lê Tín Trung, Giám đốc công ty TNHH MTV TMDV Vận tải Vỹ Khang.

Các bị can bị truy tố về tội nhận hối lộ gồm Giám đốc Trung tâm đăng xe cơ giới 60-04D Lương Minh Tú và các đăng kiểm viên: Lê Văn Lộc, Lê Sơn Tuyền, Trần Đức Duy, Nguyễn Thanh Hải, Lê Khánh Phương, Phạm Phú Giáo, Phan Hữu Lương và Đào Minh Hiển.

Cơ quan CSĐT đọc lệnh khám xét Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60-04D.

Theo kết luận điều tra, các bị can khác khai nhận đã nhận tiền từ các chủ xe đến đăng kiểm tại Trung tâm để bỏ qua lỗi kiểm định không đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Trong năm 2022, các bị can nhận từ các chủ xe đến đăng kiểm tại Trung tâm để bỏ qua lỗi kiểm định không đạt từ 60 triệu đồng đến 500 triệu đồng với tổng số tiền khoảng hơn 1.8 tỉ đồng.

Ngoài ra, theo cơ quan CSĐT, ban đầu Lương Minh Tú khai nhận số tiền hối lộ là khoảng 1.9 tỉ đồng nhưng đến nay bị can này chỉ thừa nhận số tiền khoảng 500 triệu đồng.

Hai bị can bị truy tố về hành vi đưa hối lộ, CSĐT xác định trong năm 2022 Võ Chí Giang đã đưa cho đăng kiểm viên Lê Văn Lộc với số tiền hối lộ gần 40 triệu đồng. Riêng Lê Tín Trung, Giám đốc công ty Vận tải Vỹ Khang đã chuyển khoản cho đăng kiểm viên Lê Văn Lộc hơn 4 triệu đồng để bỏ qua các lỗi khi đăng kiểm xe.

Tuy nhiên, sau đó, VKSND tỉnh Đồng Nai đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung để làm rõ dấu hiệu phạm tội đối với một số nhân viên khác.

Sau khi điều tra bổ sung, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố và đề nghị truy tố thêm bị can gồm: Nguyễn Quyết Nghĩa (42 tuổi, nhân viên Trung tâm đăng kiểm 60-04D); Nguyễn Minh Thông (31 tuổi) và Trương Vĩnh Phát (65 tuổi) "cò" đăng kiểm về tội nhận hối lộ và Nguyễn Duy Khang (47 tuổi, nhân viên Công ty TNHH vận tải Hà Nguyễn) về tội đưa hối lộ.

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 6 đến tháng 12-2022, Khang đã chuyển cho Nghĩa hơn 70 triệu đồng để đăng kiểm cho 14 xe của Công ty Hà Nguyễn và một xe cá nhân. Trong đó, hơn 10 triệu đồng là hối lộ để bỏ qua các lỗi của các xe này. Số tiền này Lương Minh Tú nhận được 4,9 triệu đồng, Nghĩa được hưởng 2,5 triệu đồng và các đăng kiểm viên được hưởng 2,7 triệu đồng.

Đối với Trương Vĩnh Phát và Nguyễn Minh Thông có vai trò làm "cò" giúp sức cho việc đưa và nhận hối lộ để bỏ qua lỗi của các phương tiện nói trên. Các đối tượng này được Tú chia mỗi ngày từ 100-500 ngàn đồng.

Vũ Hội