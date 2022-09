Đề xuất Bí thư Tỉnh ủy, Bộ trưởng dùng xe công giá tối đa 1,55 tỉ đồng/xe

Bộ Tài chính vừa có văn bản lấy ý kiến góp ý của bộ ngành, người dân về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP (tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe công).

Theo dự thảo nghị định, các nhóm chức danh được sử dụng ô tô công vẫn giữ nguyên như hiện hành. Tuy nhiên, mức giá mua ô tô công đã được điều chỉnh tăng lên.

Cụ thể, Bộ Tài chính trình Chính phủ tiếp tục duy trì cách phân chia các chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô thành 4 nhóm:

Nhóm 1: Chức danh được sử dụng thường xuyên xe ô tô kể cả khi đã nghỉ công tác, không quy định mức giá (gồm: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội).

Nhóm 2: Chức danh được sử dụng thường xuyên một xe ô tô trong thời gian công tác, không quy định mức giá (gồm: Thường trực Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội).

Nhóm 3: Chức danh được sử dụng thường xuyên một xe ô tô trong thời gian công tác có quy định mức giá mua tối đa.

Nhóm 4: Chức danh được sử dụng xe ô tô đưa đón từ nơi ở đến cơ quan và đi công tác có quy định mức giá mua tối đa.

Theo đó, chức danh nhóm 3 được sử dụng thường xuyên một ô tô công trong thời gian công tác. Nhóm này được chia làm ba bậc với ba mức giá mua xe 1,5, - 1,55 - 1,6 tỉ đồng/xe, thay cho quy định hiện hành chỉ có chung một mức là 1,1 tỉ đồng/xe.

Các chức danh được sử dụng xe với mức giá mua tối đa là 1,6 tỉ đồng/xe gồm ủy viên Trung ương Đảng chính thức, trưởng ban, cơ quan Đảng ở trung ương, giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tổng biên tập báo Nhân Dân; tổng biên tập Tạp chí Cộng Sản; ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội (chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội, trưởng Ban Công tác đại biểu, trưởng Ban Dân nguyện).

Bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; tổng Kiểm toán Nhà nước, bí thư tỉnh ủy, thành ủy, phó bí thư Thành ủy Hà Nội, TP.HCM,… được sử dụng ô tô với giá mua tối đa 1,55 tỉ đồng/xe.

Chức danh được sử dụng thường xuyên một ô tô trong thời gian công tác với mức giá mua tối đa 1,5 tỉ đồng/chiếc, gồm chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam; chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Chức danh nhóm 4 được sử dụng ô tô đưa đón từ nơi ở đến cơ quan và đi công tác được chia làm 6 bậc với 6 mức giá mua tối đa từ 1,2 tỉ đồng đến 1,450 tỉ đồng/chiếc. Hiện nay, nhóm 4 đang được áp dụng một mức là 920 triệu đồng/chiếc.

Các chức danh của nhóm 4 gồm, thứ trưởng, phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND tỉnh, TP,...

Dự thảo nghị định cũng nêu rõ, trường hợp các chức danh nhóm 4 tự nguyện nhận khoán kinh phí sử dụng ô tô thì sẽ khoán theo km thực tế đối với đoạn đường đưa từ nơi ở đến cơ quan và ngược lại. Đơn giá khoán phù hợp với giá dịch vụ vận chuyển của phương tiện vận tải tương đương trên thị trường.

Trong tờ trình, Bộ Tài chính cho rằng, quy định về giá mua xe công đã được duy trì từ năm 2010 cho đến nay. Trong bối cảnh, thời gian sử dụng của xe ô tô theo chế độ đã được điều chỉnh từ 10 năm thành 15 năm, hệ thống đường bộ đã được đầu tư xây dựng mới, nâng cấp để xe lưu thông với vận tốc cao, đồng thời giá mua xe hiện nay đã có biến động tăng so với năm 2010. T

Theo phản ánh của các bộ và địa phương, giá mua ô tô theo quy định hiện nay rất thấp so với giá thị trường. Do vậy, để đảm bảo an toàn cho xe và người sử dụng, việc tăng giá mua xe là cần thiết.