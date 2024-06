Đề xuất 'gỡ vướng' dự án vành đai 2 TP.HCM 09/06/2024 08:15

Sở GTVT TP.HCM vừa có văn bản về các dự án xây dựng đầu tư các công trình khép kín đường vành đai 2 TP.HCM. Tuy nhiên, hiện nay dự án vành đai 2 TP.HCM đang gặp vướng mắc liên quan đến các đồ án quy hoạch đường sắt và quy hoạch TP.HCM đang điều chỉnh.

Cơ chế tháo gỡ dự án vành đai 2

Sở GTVT TP cho biết, đơn vị đang nghiên cứu để đầu tư khép kín 4 đoạn của đường vành đai 2 với tổng chiều dài 14 km.

Trong đó, việc chuẩn bị đầu tư đoạn 1 (từ cầu Phú Hữu - đường Võ Nguyên Giáp) và đoạn 2 (từ đường Võ Nguyên Giáp - Phạm Văn Đồng) đang vướng mắc một số vấn đề liên quan đến điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060; quy hoạch chung TP Thủ Đức, TP.HCM đến năm 2040.

Dự án vành đai 2 TP.HCM đang gặp vướng mắc liên quan đến các Đồ án quy hoạch đường sắt và Quy hoạch TP.HCM đang điều chỉnh. Ảnh: NHƯ NGỌC

Do đó, việc nghiên cứu quy mô đầu tư dự án vành đai 2 cần gắn với các nội dung đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch nêu trên.

Sở GTVT TP cho rằng, đoạn 1 và đoạn 2 của vành đai 2 cần bổ sung đề xuất vào quy hoạch liên quan đến dự án vành đai 2 gồm:

Tuyến metro số 6 (vành đai trong) trên địa bàn TP Thủ Đức, từ vị trí ga Phú Hữu (kết nối Đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành), tuyến vượt qua đường Võ Chí Công đi theo dải quy hoạch cây xanh, sau đó đi theo đường vành đai 2 quy hoạch; đến nút giao với đường Phạm Văn Đồng, tuyến rẽ trái và chạy dọc theo đường Phạm Văn Đồng, kết nối vào sân bay Tân Sơn Nhất.

Tuyến trên cao số 5 là tuyến dọc theo hành lang tuyến vành đai 2. Tuyến đường sắt Tân Kiên - Thủ Thiêm An Bình sẽ đi theo hướng Thủ Thiêm - Mai Chí Thọ - Võ Nguyên Giáp - vành đai 2, theo lộ tuyến đường sắt Quốc gia hiện hữu về ga An Bình. Tuyến đường sắt An Bình – Sài Gòn (Hòa Hưng): tuyến đi dọc đường Phạm Văn Đồng, giao cắt nút giao vành đai 2 – Phạm Văn Đồng.

Vì vậy, trong quá trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án xây lắp, sở nhận thấy cần rà soát, điều chỉnh một số nội dung đề xuất nêu trên để đảm bảo phù hợp kết quả nghiên cứu chi tiết của đơn vị tư vấn, đảm bảo các yêu cầu kinh tế - kỹ thuật.

Đơn cử tuyến metro số 6 vẫn còn nhược điểm không kết nối được với nhà ga Bình Thái thuộc tuyến MRT1 (đã xây dựng); hướng tuyến băng qua các nút giao khác mức (nút Bình Thái, nút vành đai 2 – Phạm Văn Đồng), yêu cầu kỹ thuật phức tạp.

Vì vậy, Sở GTVT TP đã phối hợp các đơn vị tư vấn điều chỉnh cục bộ hướng tuyến metro số 6 để khắc phục các nhược điểm nêu trên. Phương án này đã được sở cập nhật vào đề án phát triển hệ thống đường sắt đô thị TP.HCM theo kết luận số 49 của Bộ Chính trị.

Đối với tuyến đường trên cao số 5 dọc theo vành đai 2, theo đề xuất quy hoạch, đường trên cao có tính chất là đường giao thông tốc độ cao, liên tục, không giao cắt với các đường nhánh. Sở nhận thấy trong một số trường hợp, phương án xây dựng đường đô thị tốc độ cao trên mặt đất kết hợp các giải pháp tổ chức giao thông phù hợp có thể đáp ứng các tính chất của đường trên cao nêu trên và đảm bảo chi phí đầu tư thấp.

Do vậy, đối với các tuyến đường trên cao, cơ quan này đề xuất bổ sung vào các quy hoạch liên quan tiêu chí mở: Trong quá trình nghiên cứu, lập dự án đầu tư, tùy từng đoạn tuyến, có thể xem xét phương án tuyến đi dưới mặt đất, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và hiệu quả kinh tế.

Đối với 2 đoạn tuyến đường sắt quốc gia chủ yếu liên quan dự án xây lắp đoạn 2, Ban Giao thông chưa thống nhất các phương án với Cục Đường sắt Việt Nam, chưa hoàn thiện và trình báo cáo nghiên cứu khả thi.

Cập nhật quy hoạch

Từ đó, Sở GTVT TP đánh giá, nhằm đảm bảo đẩy nhanh tiến độ thẩm định dự án vành đai 2 đoạn 1 và đoạn 2, trong đó ưu tiên xác định và thống nhất ranh chiếm dụng dự án, làm cơ sở triển khai các dự án bồi thường, Sở kiến nghị UBND TP giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất của Sở GTVT về các nội dung điều chỉnh liên quan tuyến metro số 6 và tuyến đường trên cao dọc vành đai 2.

Từ đó, tổ chức cập nhật vào các đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, quy hoạch chung TP Thủ Đức đến năm 2040 và các đồ án quy hoạch khác có liên quan.

TP.HCM kiến nghị rà soát, cập nhật quy hoạch liên quan đến tuyến vành đai 2 TP.HCM. Ảnh: ĐÀO TRANG

Sở GTVT TP cũng kiến nghị UBND TP giao Ban Giao thông khẩn trương phối hợp Cục Đường sắt Việt Nam và các đơn vị liên quan nghiên cứu, làm rõ tính khả thi các phương án bố trí các đoạn tuyến Đường sắt Quốc gia. Đồng thời, tổ chức hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xây lắp đường vành đai 2 đoạn 2 và trình Sở GTVT TP thẩm định theo quy định.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, thống nhất giữa các đơn vị về các nội dung liên quan quy hoạch nêu trên, giao Ban Giao thông khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, xác định ranh chiếm dụng công trình, gửi về Sở GTVT làm cơ sở báo cáo UBND TP chấp thuận để triển khai các dự án Bồi thường.

Giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc khẩn trương chủ trì, phối hợp Ban Giao thông và các Sở ngành đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục thi tuyển kiến trúc bước duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, đảm bảo đúng theo quy định.