Đề xuất mới nhất về tăng giá vé máy bay nội địa

(PLO)- Chuyên gia lo ngại việc Bộ GTVT tăng trần giá vé máy bay sẽ khiến các hãng hàng không đồng loạt tăng giá vé gây ảnh hưởng đến ngành du lịch.

Bộ GTVT đang lấy ý kiến các bộ, ngành sửa đổi một số điều của Thông tư số 17/2019 về khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa.

Theo đó, bộ đề xuất tăng trần vé máy bay đối với một số đường bay nội địa chặng dài, với mức tăng trung bình là 3,75% (bằng mức giá trần của năm 2014).

Cụ thể, cơ quan soạn thảo đề xuất giữ nguyên giá dịch vụ vận chuyển đường bay dưới 500km. Theo đó, nhóm đường bay phát triển kinh tế xã hội vẫn có mức giá tối đa là 1,6 triệu đồng/vé một chiều. Nhóm đường bay khác dưới 500 km có mức giá tối đa là 1,7 triệu đồng/vé một chiều.

Với các đường bay từ 500 km đến dưới 850 km, mức giá tối đa đề xuất nới từ 2,2 triệu đồng/vé một chiều lên là 2,25 triệu đồng/vé một chiều, tức tăng 50.000 đồng.

Đường bay từ 850 km đến dưới 1.000 km, mức giá tối đa đề xuất tăng từ 2,790 triệu đồng/vé một chiều lên là 2,89 triệu đồng/vé, cao hơn 100 nghìn đồng so với quy định hiện hành.

Ở khoảng cách đường bay từ 1.000 km đến dưới 1.280 km, dự thảo mới đề xuất mức giá tối đa từ 3,2 triệu đồng/vé một chiều lên 3,4 triệu đồng, cao hơn 200 nghìn đồng so với quy định hiện hành.

Với đường bay 1.280km trở lên được đề xuất tăng từ 3,7 triệu đồng/vé một chiều lên 4 triệu đồng. Con số này cao hơn quy định hiện hành 250 nghìn đồng.

Như vậy, mức tăng trên sẽ tác động đến các đường bay như Hà Nội - TP HCM, Hà Nội - Phú Quốc, Hà Nội - Cà Mau... Trần với nhóm đường bay dưới 500 km như TP HCM - Đà Lạt, Hà Nội - Vinh giữ nguyên.

Mức tối đa giá dịch vụ đã bao gồm toàn bộ chi phí hành khách phải trả cho một vé máy bay, trừ các khoản thu như: thuế giá trị gia tăng; các khoản thu hộ doanh nghiệp cung ứng dịch vụ nhà ga hành khách cũng như dịch vụ bảo đảm an ninh như giá phục vụ hành khách, giá bảo đảm an ninh, hành lý.

Theo tờ trình gửi đến Bộ GTVT, Cục Hàng không Việt Nam cho biết số liệu cập nhật của Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA), giá nhiên liệu Jet A1 khu vực châu Á ngày 2-6-2023 là 85,4 USD/thùng.

Với giả định tỉ trọng chi phí nhiên liệu bay chiếm 39,5% tổng chi phí, các yếu tố chi phí khác không có biến động thì với biến động của giá Jet A1 và tỉ giá USD/VND, chi phí nhiên liệu tháng 6-2023 của các hãng hàng không tăng 10,62% so với tháng 12-2014 và tăng 23,14% so với tháng 9-2015, tác động làm tổng chi phí tăng 7,87% so với tháng 12-2014 và tăng 10,92% so với tháng 8-2015.

Vì vậy, Cục Hàng không cho rằng đề xuất trên là phù hợp để tháo gỡ khó khăn cho các hãng hàng không Việt Nam do biến động chi phí đầu vào tăng cao, nhưng đồng thời hạn chế tác động đến xã hội trong giai đoạn phục hồi kinh tế sau dịch COVID-19.

Nhà chức trách hàng không cũng cho rằng việc tăng giá trên không đồng nghĩa với việc các hãng hàng không đồng loạt tăng giá vé. Ngược lại, chính sách sẽ tạo điều kiện cho các hãng hàng không có thêm dư địa để thực hiện chính sách giá vé linh hoạt, giãn biên độ giữa các mức giá vé, đưa thêm nhiều chương trình, chính sách phù hợp, đáp ứng nhu cầu của hành khách tham gia giao thông bằng đường hàng không.

Theo Tổng Cục Thống kê, việc tăng trần giá vé máy bay sẽ tác động góp phần tăng CPI năm 2023 lên khoảng 0.07 điểm phần trăm.

Theo một chuyên gia trong ngành hàng không, vừa qua lãnh đạo Vietnam Airlines phát biểu giá “vé máy bay thời điểm hiện tại đang thấp nhất trong 6 năm qua” là chưa phù hợp. Bởi giá vé máy bay nhìn chung đang ở mức trung bình, một số đường bay đang có mức giá vé rất cao.

“Những năm qua, giá vé máy bay chỉ có đi lên hoặc đi ngang chứ chưa bao giờ thấp”- Vị chuyên gia nhận định. Vì vậy, ông cho rằng Bộ GTVT cần tính toán kỹ thời điểm tăng giá phù hợp.

Trường hợp Bộ GTVT điều chỉnh giá, ông dự báo giá vé nội địa sẽ tăng đồng loạt: “Mức tăng của các hãng trong trường hợp được thông qua còn tùy tính toán của các hãng. Nhưng nếu tăng giá quá cao chắc chắn lượng khách đi lại sẽ giảm, khi đó thiệt hại không chỉ ngành hàng không mà cả ngành du lịch…”- vị chuyên gia này cảnh báo.

