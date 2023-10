Địa phương duy nhất tại Bình Dương có xe ba gác chữa cháy

Ngày 3-10, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Bình Dương, có buổi giám sát chuyên đề về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn TP Tân Uyên.

Đoàn giám sát nhận định các mô hình đảm bảo về PCCC tại TP Tân Uyên có hiệu quả cao. Ảnh: LA

Lãnh đạo Công an TP Tân Uyên trả lời các câu hỏi của Đoàn giám sát. Ảnh: LA

Buổi giám sát tập trung vào những cách làm hay, các mô hình tiêu biểu trong công tác PCCC của TP Tân Uyên.

Bên cạnh đó, Đoàn giám sát cũng mong muốn chính quyền địa phương chia sẻ những khó khăn vướng mắc của địa phương, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Công an phường Uyên Hưng giới thiệu về mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC. Ảnh: LA

Mô hình chữa cháy “mini” đầu tiên ở Bình Dương

Báo cáo với Đoàn giám sát, lãnh đạo TP Tân Uyên cho biết, thời gian qua chính quyền địa phương luôn quan tâm, tăng cường lãnh đạo, huy động tổng hợp cả hệ thống chính trị tham gia công tác PCCC. Từ đó, công tác PCCC có bước phát triển về cả lượng và chất.

Công an phường Uyên Hưng giới thiệu về mô hình tổ xe ba gác chữa cháy lưu động. Ảnh: LA

Địa phương đã xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình tiêu biểu về PCCC như: khu dân cư an toàn về ANTT và PCCC, tổ liên gia an toàn PCCC, điểm chữa cháy công cộng, tổ xe lưu động chữa cháy, tổ xe ba gác chữa cháy lưu động.

Các mô hình này đã huy động lực lượng tại chỗ với phương châm: “lực lượng ở trong dân, phương tiện ở trong dân, phương tiện ở trong dân, hậu cần ở trong dân, chỉ huy ở trong dân”.

Trong đó, mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC đã có hiệu quả rất cao và được Cục Cảnh sát PCCC và CNCH nhân rộng trong cả nước.

Đáng chú ý, có mô hình Tổ xe ba gác chữa cháy lưu động mới được thành lập.

Hiện tại, trên địa bàn TP Tân Uyên có 10 phường thì 6 phường đã có 6 xe ba gác chữa cháy. Phấn đấu đến hết tháng 10-2023, 4 phường còn lại sẽ trang bị đủ.

Xe ba gác chữa cháy có đầy đủ các thiết bị chuyên dụng để chữa cháy. Ảnh: LA

Xe ba gác chữa cháy lưu động trang bị cho các phường từ nguồn xã hội hóa. Xe ba gác được cải tiến thành xe chuyên dụng để chữa cháy. Bên trên thùng xe có bồn nước, máy bơm, vòi xịt, bình chữa cháy, búa tạ, kiềm cộng lực, xà beng.

Lực lượng thực hiện nhiệm vụ là công an phường, bảo vệ dân phố, dân phòng.

Khi nhận được tin báo cháy, lực lượng này sẽ nhanh chóng triển khai xuống hiện trường để dập tắt các đám cháy nhỏ. Nếu đám cháy bùng phát quá lớn, lực lượng này cũng sẽ góp phần khống chế tạm thời, không để cháy lan khi chờ lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến.

Từ khi được thành lập, mô hình này đã dập tắt được nhiều đám cháy cỏ, cháy trụ điện...

Chấp nhận “phá rào” để đảm bảo công tác PCCC.

Tại buổi làm việc, các thành viên của Đoàn giám sát nhận định, thời gian qua tình hình tội phạm trên địa bàn TP Tân Uyên có dấu hiệu ra tăng. Điều này, không phải tất cả vì nguyên nhân khách quan mà cũng phải nhắc đến trách nhiệm của chính quyền địa phương.

Xe ba gác chữa cháy có thể luồn lách vào các con hẻm nhỏ, chữa cháy kịp thời. Ảnh: LA

Bên cạnh đó, các thành viên của Đoàn giám sát cũng băn khoăn về mô hình Tổ xe ba gác chữa cháy lưu động.

Cụ thể, xe ba gác là thường là loại xe không có giấy tờ, khi lưu thông trên đường đều chưa được kiểm định. Nếu không may có vấn đề xảy ra thì ai chịu trách nhiệm?

Trả lời câu hỏi này, ông Đoàn Hồng Tươi, Chủ tịch TP Tân Uyên cho biết, Tân Uyên thuộc dạng đô thị nén, người dân ở đây sinh sống đã lâu đời nên có rất nhiều con đường nhỏ, hẻm rất sâu trong các khu dân cư.

Vòi xịt từ xe ba gác chữa cháy rất mạnh, đủ để dập tắt ngay những đám cháy nhỏ. Ảnh: LA

Nếu có cháy xảy ra, chỉ có xe ba gác là tiếp cận được hiện trường. Loại xe này nhỏ gọn dễ dàng luồn lách trong các con hẻm nhỏ nên hiệu quả về chữa cháy rất cao.

Ông Tươi cho biết thêm, các mô hình này đều chưa có bất kỳ một văn bản quy định nào của pháp luật, quy định cũng không cấm.

Chủ tịch TP Tân Uyên nhấn mạnh: Hiện nay, tình hình cháy nổ thường xuyên xảy ra. Với yêu cầu cấp thiết đó, địa phương đã vận dụng nhiều cách để công tác PCCC đạt hiệu quả. Trong quá trình thực hiện sẽ có một số điểm chưa thể hoàn hảo, nhưng chúng tôi chấp nhận làm, để công tác PCCC đạt hiệu quả.

Bước đầu mô hình này mang lại hiệu quả cao. Ảnh: LA

Trả lời câu hỏi xe ba gác lưu thông trên đường có đảm bảo an toàn giao thông hay không, ông Đoàn Hồng Tươi, Chủ tịch TP Tân Uyên cho biết khi có cháy xảy ra lực lượng công an phường sẽ làm nhiệm vụ mở đường cho xe ba gác, nên trước mắt vấn đề an toàn giao thông cũng sẽ đảm bảo.

Không còn quán karaoke nào hoạt động Theo báo cáo, Tân Uyên đã xây dựng được 2.422 đội PCCC cơ sở với trên 29 ngàn đội viên. 100% đội PCCC cơ sở được tập huấn về nghiệp vụ PCCC và CNCH tại cơ sở. Còn về các quán karaoke, theo lãnh đạo Công an TP Tân Uyên hiện nay trên địa bàn thành phố có 44 cở sở karaoke. Nhưng 44 cơ sở này đều phải đóng cửa, đa số đều bị đình chỉ vì không đủ điều kiện hoạt động, một số ít còn lại tự đóng cửa do chưa đủ điều kiện về PCCC.

Lê Ánh