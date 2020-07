Bí thư Hà Nội ra chỉ đạo 'nóng' về phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 29-7, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ đã thay mặt Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội ra văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương của Hà Nội về công tác phòng, chống dịch COVID-19.



Hà Nội phun khử khuẩn tại một nhà hàng ở quận Cầu Giấy do liên quan đến ca bệnh vừa được báo cáo sáng 29-7.

Cụ thể, Bí thư Hà Nội nêu hiện tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới vẫn diễn biến rất phức tạp, ca mắc mới tăng cao.

Đặc biệt, trong những ngày vừa qua, tại TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi phát hiện một số trường hợp nhiễm COVID-19 do nguồn lây nhiễm dịch bệnh khác nhau trong cộng đồng, chưa xác định được nguồn lây nhiễm (F0), các bệnh nhân có quá trình di chuyển và tiếp xúc phức tạp, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng cao.

Nâng cao nhận thức về dịch COVID-19

“Tại Hà Nội, với sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của nhân dân, 105 ngày qua trên địa bàn chưa có ca mắc mới dương tính với COVID-19. Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến dịch bệnh ở TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi, TP Hà Nội có nguy cơ lây nhiễm cao, do có nhiều người đã đi công tác hoặc du lịch tại TP Đà Nẵng trong thời gian qua” - văn bản nhấn mạnh.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Đảng và Thường trực Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp, các ngành coi đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách lúc này, cần đặc biệt cảnh giác, có biện pháp xử lý nhanh chóng, hiệu quả.

Theo đó, Bí thư Thành uỷ Hà Nội yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, UBND TP, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch TP.

“Triển khai quyết liệt chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế và các cơ quan chức năng. Địa phương phát hiện ca nhiễm trong cộng đồng cần tập trung cao độ, áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh” - văn bản nêu.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương của TP lên kế hoạch và cập nhật diễn biến tình hình của dịch bệnh để bổ sung vào kịch bản phòng, chống dịch cho phù hợp. Thực hiện tốt chỉ đạo của Trung ương, TP, nhất là Chỉ thị số 31 ngày 3-4-2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện nhiệm vụ “kép” vừa phòng, chống dịch, vừa sản xuất, kinh doanh, khôi phục kinh tế, bảo đảm an sinh, trật tự an toàn xã hội.

"MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nâng cao tinh thần chủ động phòng, chống dịch, không nên quá lo lắng, hoang mang nhưng cũng không lơ là, chủ quan. Cần nắm rõ các dấu hiệu mắc bệnh dịch COVID-19, chủ động khai báo y tế, chủ động theo dõi sức khỏe khi trở về từ vùng dịch, tự giác thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan chức năng" - Bí thư Hà Nội đề nghị.

Cũng theo nội dung văn bản, cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, tổ chức và nhân dân trong thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Bí thư quận, huyện, thị ủy, người đứng đầu các cấp ủy đảng trực tiếp chỉ đạo các hoạt động phòng, chống dịch bệnh, huy động toàn hệ thống chính trị và nhân dân tham gia phòng, chống dịch bệnh; phát huy mạnh mẽ phương châm bốn tại chỗ; bình tĩnh, chủ động ứng phó trong mọi tình huống.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường khử khuẩn, nhất là tại các khu vực công cộng như bến tàu, xe, chung cư, trường học, bệnh viện...

Song song công tác phòng, chống dịch COVID-19, tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh bạch hầu, sốt xuất huyết, tay chân miệng trên địa bàn, không được để dịch chồng dịch; chỉ đạo tổ chức các chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, phun hóa chất diệt muỗi phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn.

Ông Huệ cũng giao Ban cán sự đảng UBND TP và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của TP chỉ đạo rà soát, sàng lọc, phát hiện nhanh, khoanh vùng, xét nghiệm sớm, nhất là những trường hợp đi TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam trở về Hà Nội từ ngày 8-7-2020. Tiến hành phân loại, thực hiện cách ly kịp thời, giám sát chặt chẽ đối với các trường hợp từ vùng dịch theo quy định.

Phát huy vai trò của các cấp cơ sở

Bí thư Thành uỷ Hà Nội yêu cầu phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy cơ sở, tổ dân phố, công an khu vực trong việc giám sát phát hiện những người từ vùng có dịch, những người có liên quan tới ca nhiễm COVID-19 cư trú/lưu trú trên địa bàn nhưng chưa khai báo; tổ chức giám sát chặt chẽ việc tuân thủ quy định cách ly y tế đối với những trường hợp cách ly tại nhà/nơi lưu trú.

Đồng thời yêu cầu các cơ sở lưu trú có trách nhiệm khai báo thông tin khách du lịch lưu trú để quản lý, giám sát sức khỏe; ứng dụng công nghệ thông tin quản lý, truy xuất hành trình của du khách phục vụ giám sát dịch tễ.

Các quận, huyện, thị ủy chỉ đạo phối hợp với lực lượng chức năng tổng rà soát, phát hiện những người nhập cảnh trái phép, đưa vào khu cách ly; xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân liên quan tới việc đưa người, chứa chấp người nhập cảnh trái phép; quản lý chặt chẽ công tác nhập cảnh trên địa bàn.

“Địa phương nào không phát hiện, để người nước ngoài nhập cảnh trái phép trú ngụ trên địa bàn thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải chịu trách nhiệm” - văn bản nêu rõ.

Cũng theo nội dung văn bản, các đơn vị, địa phương cần đảm bảo nhân lực, trang thiết bị, vật tư cho công tác phòng, chống dịch. Tiếp tục rà soát để bổ sung trang thiết bị, hóa chất, vật tư, thuốc sẵn sàng đáp ứng trong tình huống dịch lan rộng. Thực hiện tốt công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân, hạn chế thấp nhất tử vong do dịch bệnh.

Cùng với đó là chủ động rà soát, báo cáo, đề xuất cơ chế, chính sách, nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch, cơ chế hỗ trợ công tác bảo đảm an sinh xã hội trong trường hợp dịch bệnh bùng phát kéo dài, báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND TP xem xét theo quy định.

Xử phạt nghiêm những trường hợp trục lợi từ dịch bệnh

Bí thư Hà Nội cũng giao Công an TP và Bộ Tư lệnh Thủ đô phối hợp các quận huyện, thị xã tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, đẩy mạnh đấu tranh quyết liệt phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; đảm bảo cuộc sống bình yên của nhân dân.

Đối với các trường hợp vi phạm quy định thông tin phòng, chống dịch bệnh; lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi phải xử lý nghiêm. Chỉ đạo giám sát chặt chẽ những trường hợp nhập cảnh đang cách ly tại các cơ sở cách ly do quân đội quản lý.

Các đơn vị chuẩn bị tổ chức Đại hội triển khai ngay việc rà soát y tế đối với các đại biểu và thành phần tham gia Đại hội; tổ chức các biện pháp và các điều kiện phòng dịch, sát khuẩn, khử trùng khu vực diễn ra Đại hội, giãn cách... để đảm bảo an toàn phòng dịch.

Ban Thường vụ Thành uỷ giao Ban cán sự đảng UBND TP, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch TP trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống dịch, cập nhật tình hình, diễn biến, kết quả, báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy hàng ngày theo quy định.

Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo TP về phòng, chống dịch COVID-19, các cơ quan báo chí Trung ương và chỉ đạo các cơ quan báo chí TP tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao hơn nữa ý thức tự giác của người dân trong phòng, chống dịch, các biện pháp và các chính sách cũng như kết quả công tác phòng, chống dịch của Trung ương và Thành phố. Đồng thời, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và thường xuyên báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy.