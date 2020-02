Cách ly công an làm việc với người Hàn mà kéo khẩu trang xuống

Ngày 28-2, đại tá Trần Đình Trung, Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng phát đi thông cáo báo chí thông tin về việc 14 cán bộ chiến sĩ của đơn vị này đang cách ly tại bệnh viện 199 (Bộ Công an). Trong đó có hai cán bộ làm việc trực tiếp với người Hàn Quốc nhập cảnh từ vùng dịch TP Daegu.



Phun thuốc khử trùng trụ sở Công an phường Nại Hiên Đông. Ảnh: Công an cung cấp

Sau đó, hai chiến sĩ này về ăn cơm, làm việc với những người trong đơn vị nên những người tiếp xúc cũng bị cách ly. Trong 14 người, có 12 người của công an phường Nại Hiện Đông (quận Sơn Trà), hai người là cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát Hình (Đà Nẵng) sự đến liên hệ làm việc tại phường này.

Chiều cùng ngày, Công an quận Sơn Trà đã điều động bảy cán bộ chiến sĩ từ các đội nghiệp vụ về phường Nại Hiên Đông để thực hiện nhiệm vụ. Trụ sở công an phường này cũng đã được phun thuốc khử trùng nhiều lần.

Trước đó, lúc 10 giờ ngày 27-2, hai cán bộ công an phường Nại Hiên Đông kiểm tra một cơ sở spa trên đường Lê Chân do bà Ng.T.T.H (37 tuổi) làm chủ. Bà H cho biết, cơ sở thường có hai người Hàn Quốc bàn việc hợp tác kinh doanh, trong đó có người đàn ông đến từ TP Deagu.

Do khi làm việc với hai người Hàn Quốc này, cán bộ công an phường kéo khẩu trang xuống. Sau đó, hai người này về ăn cơm, làm việc với 10 cán bộ công an tại đơn vị mình và hai người từ Phòng Cảnh sát Hình sự.

Ngoài ra, còn có ba người thường xuyên tiếp xúc với người Hàn Quốc là hai nhân viên D.T.M.Ph. (28 tuổi, ngụ phường Thọ Quang, quận Sơn Trà), H.T.A.Ng. (24 tuổi, ngụ phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) và bé N.N.M.A. (9 tuổi, ngụ phường Nại Hiên Đông) cũng bị cách ly.

Hiện tại hai người Hàn Quốc đang được cách ly tại bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Qua khám sức khỏe, đo thân nhiệt, sức khỏe của tất cả số người nói trên đều bình thường.



Công an phường Nại Hiên Đông đã hoạt động bình thường trở lại. Ảnh: HẢI HIẾU

Theo Công an TP Đà Nẵng, những cán bộ, chiến sĩ chủ động cách ly là để bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng. Những người này hoàn toàn khỏe mạnh, không có dấu hiệu nghi ngờ như ho, sốt.