Khách Nhật quá cảnh tại Tân Sơn Nhất dương tính COVID-19

Theo Bộ Y tế, ngày 3-3, chuyến bay VN814 của Vietnam Airlines từ Siem Reap về TP.HCM có vận chuyển 73 hành khách, trong đó có một hành khách người Nhật Bản chuyển tiếp đi Nagoya (Nhật Bản).

Cụ thể, hành khách này ngồi ghế 33D, chuyển tiếp chuyến bay đi Nagoya trên chuyến bay VN340, số ghế ngồi 2C. Khi đáp xuống tại Nhật, hành khách này có biểu hiện sốt và y tế Nhật tiến hành kiểm tra sức khỏe đối với hành khách này. Kết quả cho thấy dương tính với COVID-19.

Trong quá trình chuyển tiếp chuyến bay, hành khách nêu trên KHÔNG GHÉ quầy chuyển tiếp do được check in thẳng. Tuy nhiên, khách CÓ VÀO PHÒNG thương gia hạng C lúc 22 giờ 30.

Tổ tiếp viên trên chuyến bay VN340 phải quay về Việt Nam trên chuyến bay VN341 hạ cánh tại Tân Sơn Nhất lúc 13 giờ 55 ngày 4-3. Trên chuyến bay VN341 có tổng cộng 72 khách và 12 thành viên tổ bay.