Một người trốn khỏi khu phong tỏa bị phạt 3,5 triệu đồng

Ngày 18-8, UBND TP Hội An (Quảng Nam) cho biết, Công an TP Hội An đã quyết định xử phạt hành chính một người trốn khỏi khu vực phong toả An Hội (phường Minh An, TP Hội An) 3,5 triệu đồng.

Trước đó, tỉnh Quảng Nam quyết định phong tỏa khu vực An Hội từ ngày 31-7 đến hết ngày 13-8. Tiếp đến, ngày 13-8, UBND tỉnh Quảng Nam tiếp tục phong tỏa khu vực này thêm bảy ngày.

Đây là khu vực có nhiều ca nhiễm COVID-19 ở TP Hội An. Đáng chú ý, sau khi phong tỏa, khu vực này tiếp tục ghi nhận thêm ba ca nhiễm mới vào ngày 15-8.

Mặc dù là địa phương có nhiều ca nhiễm ở Quảng Nam. Tuy nhiên, Công an TP Hội An đã phát hiện, xử phạt hành chính đến 18 trường hợp vi phạm do không khai báo tạm trú, 18 trường hợp không chấp hành đeo khẩu trang nơi công cộng, một trường hợp kinh doanh không đảm bảo quy định phòng chống dịch COVID-19.

Hiện nay, TP Hội An có 633 người từ địa phương khác đến tạm trú, 896 người nước ngoài tạm trú và 371 người nước ngoài lưu trú.

Liên quan đến tình hình dịch COVID-19, tỉnh Quảng Nam vừa công bố khỏi bệnh cho 11 trường hợp vào sáng cùng ngày (18-8). Trước đó, Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam đã công bố khỏi bệnh cho hai trường hợp khác.