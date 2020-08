Nhói lòng sản phụ 17 tuổi một mình vượt cạn giữa đại dịch

Ngày 12-8, H.T.V (sinh năm 2003, người đồng bào Pa Cô, ngụ xã Lìa, Hướng Hoá, Quảng Trị) vừa sinh hạ bé trai trong hoàn cảnh hết sức khó khăn.

Theo lời một người chị đang ở cùng V. kể lại, V. giấu gia đình vào Đà Nẵng làm lao động thời vụ ở một công ty tại Khu công nghiệp dịch vụ và thủy sản Thọ Quang, quận Sơn Trà.

Gia đình V. không hề biết việc V. có thai. Thời gian vào Đà Nẵng, V. ở trong ký túc xá (KTX) của công ty và cũng không một ai biết việc V. đang mang thai.



H.T.V và con trai vừa chào đời đang gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: NTKH

Ngày 4-8, khi đang ở phòng KTX, V. chuyển dạ và tự sinh hạ con trai của mình. Sau đó, bảo vệ của KTX phát hiện và báo cáo lãnh đạo công ty, gọi xe chở mẹ con V. vào Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng.

Ở trong bệnh viện bốn ngày, mẹ con V. được công ty bố trí xe đưa về một phòng trọ tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, ở với người chị và hai công nhân khác cùng công ty.

“Mọi người không ai biết V. mang bầu vì không thấy bụng. Hiện sức khỏe hai mẹ con bình thường. Công ty đang trả tiền trọ cho V. Tiền sinh hoạt thì công ty và một số mạnh thường quân giúp đỡ thêm. Bốn người bọn em cũng tự cách ly trong phòng trọ, không đi ra ngoài” – người chị này nói.

Hoàn cảnh của mẹ con V. cũng như những người khác ở chung phòng trọ đang rất khó khăn. Tất cả đang cố gắng chăm lo tốt nhất cho bé trai vừa chào đời.

“Hết dịch, V. nói muốn về quê để mẹ V. chăm cháu tiện hơn. Em đã gọi kể chuyện cho mẹ V. từ ngày V. sinh con, nhưng do đang dịch nên người nhà chưa thể vào Đà Nẵng được” – chị này cho biết thêm.

Chị N.T.K.H, giáo viên cũ của V. tại Quảng Trị, cho hay bố V. mất sớm, mẹ già yếu, gia sản của gia đình em chẳng có gì đáng giá ngoài căn nhà sàn xiêu vẹo, chỉ đủ che nắng, không đủ che mưa.

Sau V. còn hai em gái đang tuổi đi học. Vì điều kiện gia đình khó khăn, nên học chưa xong lớp 10, V. đã nghỉ học.

Chị H. cho hay điều không ngờ tới là suốt thời gian qua V. đang mang thai.

“Em ấy mang thai ngoài ý muốn do thiếu hiểu biết và do quá dại khờ. 17 tuổi, em còn quá non nớt để làm mẹ, quãng đường phía trước của em còn quá nhiều khó khăn” – chị H. cho hay.

Hiện chị H. đang kêu gọi sự giúp đỡ từ các mạnh thường quân để nhờ người thân ở Đà Nẵng chuyển cho V.