Sáng 13-8, Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam tổ chức công bố và trao chứng nhận điều trị khỏi bệnh cho hai bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại tỉnh này.

Theo đó, hai BN được công bố khỏi bệnh là BN 716 và BN 719. Sau khi xuất viện, hai BN sẽ tiếp tục thực hiện cách ly thêm 14 ngày.

Được biết, BN 716 là nữ, 42 tuổi, ngụ thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên; BN 719 là nam, 28 tuổi, ngụ Bình Khương, xã Bình Giang, huyện Thăng Bình.

Hai BN này được Bộ Y tế công bố nhiễm COVID-19 vào ngày 6-8, sau tám ngày, các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

TS Mai Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Y tế, Trưởng tiểu ban điều trị COVID-19 tỉnh Quảng Nam cho biết, Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam đang tiếp tục điều trị cho 49 BN nhiễm COVID-19 khác.



BN 716 và BN 719 (ngồi ghế) được công bố khỏi bệnh. Ảnh: TN

Trong đó, có sáu BN có kết quả xét nghiệm âm tính, một BN đã ba lần âm tính, tám BN bốn lần âm tính. Ngoài ra, Khu điều trị Điện Nam – Điện Ngọc (BVĐK Khu vực Quảng Nam) ghi nhận 13 BN có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với COVID-19.

Liên quan đến tình hình dịch COVID-19, sáng cùng ngày (13-8), Quảng Nam ghi nhận thêm hai ca nhiễm mới là BN 882 và BN 883, sức khoẻ của các BN hiện bình thường.