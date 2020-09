Thành ủy Đà Nẵng ra chỉ thị về ‘chung sống an toàn với dịch’

Ngày 3-9, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa ký ban hành Chỉ thị 43-CT/TU về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, kiểm soát dịch COVID-19.

Cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các cấp quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép”.

“Vừa chủ động, quyết liệt phòng chống dịch, không để dịch bệnh lây lan, có biện pháp thích ứng, chung sống an toàn với dịch. Đồng thời, phải duy trì và phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội” – Chỉ thị nêu rõ.



Đà Nẵng triển khai xét nghiệm COVID-19 diện rộng trong tuần đầu tháng 9. Ảnh: BÙI TOÀN

Chỉ thị xác định việc chống dịch là lâu dài và phải dần hình thành thói quen, nếp sống, văn hóa trong sinh hoạt, giao tiếp xã hội phù hợp.

UBND TP Đà Nẵng và các ngành chức năng đánh giá công tác phòng chống dịch trong thời gian qua.

Làm rõ hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm để xây dựng các phương án, kịch bản phù hợp trong thời gian đến, không để bị động, bất ngờ, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy vào kỳ họp cuối tháng 9.

Đà Nẵng triển khai xét nghiệm diện rộng trong tuần đầu tháng 9 để có cơ sở đánh giá nguy cơ lây nhiễm cộng đồng, kịp thời phát hiện và có biện pháp ứng phó, kiểm soát. Đồng thời, tạo cơ sở chuyển trạng thái, quản lý kinh tế - xã hội trong tình hình mới.

Đà Nẵng từng bước áp dụng các biện pháp cách ly, giãn cách xã hội theo các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ phù hợp với tình hình địa phương.

UBND TP Đà Nẵng phải chủ động rà soát, xây dựng kịch bản, kế hoạch khắc phục khó khăn trong phát triển kinh tế do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Trong đó, ba trọng tâm là: Khôi phục, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu, khuyến khích tiêu dùng nội địa. Tập trung tháo gỡ khó khăn, khơi thông các nguồn lực đầu tư, nhất là các dự án quy mô lớn. Tích cực thúc đẩy tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công các công trình, dự án trọng điểm, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công đạt kế hoạch đề ra.

Đà Nẵng tăng cường quản lý chặt chẽ địa bàn, nơi cư trú, nhất là quản lý người nước ngoài, không để nhập cảnh trái phép, nhập cảnh không đúng đối tượng. Kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm về quản lý xuất nhập cảnh và công tác phòng chống dịch.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các cấp thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ thị này với tinh thần chủ động, quyết liệt, linh hoạt, không trông chờ, phụ thuộc chỉ đạo của cấp trên.