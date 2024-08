Điềm báo trong lời cuối cùng của lãnh đạo Hamas bị ám sát tại Iran 03/08/2024 09:14

Như thể tiên liệu được chuyện không hay sắp xảy đến, những lời cuối cùng mà lãnh đạo chính trị Hamas - ông Ismail Haniyeh nói với Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ruhollah Ali Khamenei hôm 30-7, trước khi bị ám sát tại Tehran (Iran) là một câu kinh Koran về sự sống, cái chết, sự bất tử và khả năng phục hồi, theo hãng tin Reuters.

Trước khi bị ám sát vài giờ, trong cuộc gặp với lãnh tụ tối cao Iran, ông Haniyeh nói bằng tiếng Ả-rập: "Allah là Đấng ban sự sống và gây ra cái chết. Và Allah biết hết mọi hành động...'Nếu một nhà lãnh đạo ra đi, một người khác sẽ xuất hiện"'.

Bình luận này được phát trên truyền hình Iran khi ông Haniyeh gặp ông Khamenei, phản ánh niềm tin Hồi giáo sâu sắc đã định hình cuộc đời và cách tiếp cận của ông Haniyeh đối với cuộc xung đột giữa người Palestine và Israel.

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ruhollah Ali Khamenei (phải) gặp Lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Haniyeh hôm 30-7 tại Iran. Ảnh: KHAMENEI.IR/AFP

Ngày 31-7, lãnh đạo Hamas bị ám sát tại nơi lưu trú của mình ở Tehran khi ông tới đây để dự lễ nhậm chức của tân Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian.

Ban đầu, phía Iran cáo buộc Israel tấn công tên lửa vào phòng ngủ của ông Haniyeh khiến ông thiệt mạng.

Hôm 1-8, tờ The New York Times dẫn 5 nguồn tin từ Trung Đông cho biết ông Haniyeh bị ám sát do một quả bom đã được giấu kín trước đó 2 tháng tại nhà khách nơi ông lưu trú. Ông Haniyeh được cho là hay ở nhà khách này trong các chuyến thăm thủ đô Tehran và tòa nhà này được Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bảo vệ.

Sau đó, tờ The Telegraph ngày 2-8 dẫn lời hai quan chức Iran rằng cơ quan tình báo Israel (Mossad) đã thuê các điệp viên an ninh Iran đặt bom vào tòa nhà này.

Theo các nguồn tin, kế hoạch ban đầu của Mossad là ám sát ông Haniyeh khi ông này đến Tehran dự đám tang của Tổng thống Iran Ebrahim Raisi hồi tháng 5. Tuy nhiên, kế hoạch này không thể thực hiện do có quá đông người bên trong tòa nhà và khả năng thất bại rất cao.

Sau đó, Israel đã thay đổi kế hoạch ám sát thành đặt thiết bị nổ trong ba căn phòng tại nhà khách này. Các quan chức Iran nói thêm rằng camera hiện trường cho thấy các đặc vụ Iran lén lút di chuyển ra vào nhiều phòng chỉ trong vòng vài phút.

Hiện tại, Israel đang tích cực chuẩn bị cho kịch bản bị Iran trả đũa. Đồng minh thân cận nhất của nước này là Mỹ cũng đã cử một nhóm tấn công tàu sân bay, một phi đội chiến đấu cơ và các tàu chiến bổ sung tới Trung Đông nhằm tăng cường hỗ trợ phòng thủ cho Israel và để đảm bảo Mỹ sẵn sàng ứng phó với nhiều tình huống bất ngờ khác nhau, theo đài CNN.