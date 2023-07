Điểm chuẩn khối ngành y dược dự báo sẽ tăng?

(PLO)- Không chỉ điểm sàn cao ở nhiều ngành sức khỏe, điểm chuẩn dự báo cũng sẽ tăng nhẹ theo phổ điểm thi tốt nghiệp THPT.

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023, các trường đào tạo khối ngành y dược cũng đã công bố điểm sàn. Đây là khối ngành đặc biệt, thu hút sự quan tâm lớn của thí sinh (TS) và các trường dành đa số chỉ tiêu để xét theo điểm thi.

Chỉ tiêu lớn, điểm sàn cao

Theo công bố của Trường ĐH Y Dược TP.HCM, điểm sàn 28 ngành học theo hai tổ hợp xét tuyển là A00 (toán, lý, hóa) và B00 (toán, hóa, sinh) dao động từ 19 đến 23,5 điểm.

Nếu đã đủ điều kiện trúng tuyển sớm vào ngành (trường) mong muốn thì chỉ cần đăng ký nguyện vọng 1 là ngành (trường) đó lên hệ thống thì chắc chắn sẽ trúng tuyển.

Đáng chú ý, ở tổ hợp B00, hai nhóm ngành có điểm sàn cao nhất là y khoa và răng hàm mặt với 23,5 điểm, tăng hơn mức cao nhất năm trước 0,5 điểm và cao hơn mức sàn của Bộ GD&ĐT 1 điểm.

Được biết năm nay, trường dự kiến tuyển hơn 2.400 chỉ tiêu. Trong đó, trường dành hơn 98% chỉ tiêu xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

Hiện Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch chưa công bố điểm sàn nhưng năm nay trường cũng dành gần 98% trong tổng số 1.366 chỉ tiêu cho xét điểm thi tốt nghiệp THPT… Trường ĐH Y Hà Nội cũng dành đến 75% trong 1.370 chỉ tiêu để xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp năm nay.

Trường ĐH Dược Hà Nội năm nay dự kiến tuyển gần 1.000 chỉ tiêu cho bốn ngành học, trong đó hơn 60% dành cho xét điểm thi. Điểm sàn của trường là 20-23 điểm.

Tương tự, Trường ĐH Y Dược Cần Thơ năm nay dự kiến tuyển 2.000 chỉ tiêu cho 10 ngành học, với bốn phương thức xét tuyển. Trong đó, gần 69% chỉ tiêu xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Với chỉ tiêu này theo công bố của trường, trường chỉ xét tuyển một tổ hợp duy nhất là B00 với mức điểm sàn là 19-22,5 điểm, bằng mức Bộ GD&ĐT đưa ra.

Còn tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, ngành y khoa có mức điểm sàn cao nhất với 23 điểm, cao hơn mức sàn của bộ 0,5 điểm. Ngành dược học là 21 điểm và các ngành y học dự phòng, điều dưỡng, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật phục hồi chức năng có mức điểm là 19 điểm.

Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng đưa ra mức điểm sàn với ngành y đa khoa và răng hàm mặt là 22,5 điểm. Các ngành y học cổ truyền, dược học là 21 điểm. Các ngành: Kỹ thuật xét nghiệm y học, điều dưỡng - hộ sinh, kỹ thuật phục hồi chức năng có điểm sàn là 19 điểm.

Điểm chuẩn có thể tăng nhẹ

Theo thống kê phổ điểm thi tốt nghiệp THPT mà Bộ GD&ĐT đã công bố, ở tổ hợp A00, có hơn 241.000 TS có tổng điểm thi ba môn đạt 19 điểm trở lên. Số TS đạt trung bình 9 điểm/môn chỉ có 2.740 em. Điểm cao nhất TS đạt là 29,35 điểm.

Còn ở tổ hợp B00, nguồn tuyển năm nay tăng hơn năm trước. Trong đó, hơn 239.000 TS đạt điểm từ 19 điểm trở lên. Mức điểm cao nhất TS đạt được là 29,8 điểm. Tổng số TS có điểm thi đạt từ 29 điểm trở lên chỉ có 23 TS.

Nhận định chung về phổ điểm năm nay, ThS Cù Xuân Tiến, Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên của Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho rằng so với năm 2022, các môn toán, lý, hóa có phổ điểm thấp hơn so với năm 2022, còn các môn còn lại như tiếng Anh, sinh, văn, sử, địa, giáo dục công dân có phổ điểm cao hơn. Riêng phổ điểm môn toán, số TS đạt từ 8 điểm đã giảm mạnh, chỉ bằng 2/3 so với năm 2022.

Do đó, theo ThS Tiến, khả năng năm nay điểm chuẩn sẽ có xu hướng giảm nhẹ đối với tổ hợp xét tuyển A00, D07 (toán, hóa, tiếng Anh) và tăng nhẹ đối với các khối với tổ hợp xét tuyển A01 (toán, lý, tiếng Anh), khối D01 (toán, văn, tiếng Anh), khối B00.

Tuy nhiên, việc điểm chuẩn tăng giảm này còn tùy thuộc vào số lượng và chất lượng điểm của TS đăng ký vào ngành tương ứng.

Từ dự báo này, theo ThS Tiến, TS nếu đã đủ điều kiện trúng tuyển sớm vào ngành hoặc trường mình mong muốn thì chỉ cần đăng ký nguyện vọng 1 là ngành, trường đó lên hệ thống thì chắc chắn sẽ trúng tuyển. Nếu vẫn muốn tiếp tục đăng ký xét tuyển bằng điểm thi THPT, TS cần tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh của các trường ở phương thức này (chỉ tiêu, điểm sàn…) và cần tham khảo điểm chuẩn các năm trước để có sự lựa chọn phù hợp. Đồng thời, TS phải sắp xếp thứ tự nguyện vọng đã trúng tuyển sớm theo ưu tiên từ cao xuống thấp để đảm bảo được trúng tuyển theo lựa chọn ngành yêu thích.

Còn theo ThS Ngô Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và truyền thông của Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, năm nay điểm chuẩn các khối ngành sức khỏe có thể sẽ tăng từ 0,25 đến 0,5 điểm so với năm trước.

Với phổ điểm năm nay, hội đồng tuyển sinh của Trường ĐH Y Hà Nội đã đưa ra mức điểm sàn từ 19 đến 23,5 điểm. Trong đó, nhóm ngành y khoa (tại cơ sở chính và phân hiệu Thanh Hóa) và răng hàm mặt có mức điểm cao nhất. Kế đến là y học cổ truyền với 22 điểm.

Theo PGS - Tiến sĩ - BS Lê Đình Tùng, Trưởng phòng Quản lý đào tạo ĐH Y Hà Nội, điểm trung bình tổ hợp B00 năm nay là 19,4 điểm, tăng 1,21 điểm so với năm ngoái. Trong đó, môn sinh học có biến động mạnh nhất khi tăng từ 1,37 điểm để lên mức 6,39 điểm. Do đó, dự kiến điểm chuẩn của trường cũng sẽ tăng nhẹ so với năm 2022.

Cổng đăng ký xét tuyển sẽ đóng vào 17 giờ ngày 30-7 Theo công bố của Bộ GD&ĐT, năm nay y khoa và răng hàm mặt là hai ngành có điểm sàn cao nhất với 22,5 điểm, tăng 0,5 điểm so với năm trước. Các ngành còn lại tương tự năm trước, gồm dược học và y học cổ truyền là 21 điểm; các ngành điều dưỡng, y học dự phòng, hộ sinh, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học, kỹ thuật phục hồi chức năng, kỹ thuật phục hình răng là 19 điểm. Thời hạn đăng ký xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT kéo dài đến 17 giờ ngày 30-7. Sau đó, từ ngày 31-7 đến 17 giờ ngày 6-8, TS phải thực hiện thanh toán lệ phí xét tuyển trực tuyến theo từng nhóm địa phương, từng khung thời gian cụ thể.

PHẠM ANH