Điểm nóng tố tụng: Ai đứng sau chi trả vụ sửa nhà cho cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang?; Bà trùm ma túy Oanh Hà sắp hầu tòa 15/12/2024 07:00

(PLO)- Hậu trường vụ sửa nhà cho cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang tại quận 7, TP.HCM; Bà trùm ma túy Oanh Hà cùng 34 đồng phạm sắp hầu tòa; Đề nghị truy tố nam bác sĩ giết người tình rồi phân xác trong bệnh viện ở Đồng Nai; Cựu Chủ tịch công đoàn biển thủ 1,9 tỉ đồng do thua lỗ bitcoin; Bà Trương Mỹ Lan kháng cáo toàn bộ bản án vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2…

Trong vụ án sai phạm khai thác cát tại An Giang, CQĐT đề nghị truy tố 44 bị can, trong đó, đề nghị truy tố cựu Phó Chủ tịch An Giang Trần Anh Thư về tội nhận hối lộ.

Theo kết luận điều tra, năm 2020, khi biết tỉnh An Giang chuẩn bị cấp mỏ cát tại xã Mỹ Hiệp và xã Bình Phước Xuân ở huyện Chợ Mới để phục vụ dự án tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh TP Long Xuyên, bị can Lê Quang Bình (Chủ tịch kiêm TGĐ Công ty Trung Hậu 68) đã nhờ các quan chức là lãnh đạo tỉnh tạo điều kiện cấp phép thăm dò, khai thác.

Tháng 4-2020, chính cựu Phó Chủ tịch là người ký quyết định đưa mỏ cát này vào diện đấu giá quyền khai thác. Việc này vi phạm quy định tại Luật đấu giá tài sản cũng như quyết định của UBND tỉnh An Giang trong đó quy định mỏ cát này phải đấu giá quyền khai thác.

Bị can Trần Anh Thư ký giấy phép khai thác khoáng sản cấp phép lần đầu cho Công ty Trung Hậu 68 với khối lượng khai thác 300.000m3, cung cấp cát cho Dự án cao tốc Mỹ Thuận-Cầu Thơ.

Nhưng chủ trương ban đầu khi giao mỏ cát chỉ phục vụ cho công trình tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh TP Long Xuyên. Việc cấp phép này không đúng trình tự, thủ tục.

Bị can Lê Quang Bình chi tiền cho nhiều cá nhân. Đối với ông Trần Anh Thư, có 2 lần ông Bình đến phòng làm việc biếu quà Tết, mỗi lần 100 triệu đồng vào dịp Tết Nguyên đán năm 2022 và năm 2023.

Trong năm 2021, biết ông Trần Anh Thư sửa nhà tại quận 7, TP.HCM, ông Bình chỉ đạo anh trai Lê Quang Vinh đưa 761 triệu đồng cho vợ cựu Phó Chủ tịch để sửa nhà cho cựu Phó chủ tịch. CQĐT đề nghị truy tố ông Trần Anh Thư về tội nhận hối lộ, số tiền 961 triệu đồng.

Tại CQĐT, ông Lê Quang Vinh khai bản thân được em trai giao cho chủ trì sửa nhà cho cựu Phó Chủ tịch An Giang. Ông Vinh là người đứng ra thuê thợ, mua nguyên vật liệu. Tiền sửa nhà cho cựu Phó Chủ tịch An Giang do ông Bình chỉ đạo cấp dưới chuyển vào tài khoản của ông Vinh để ông Vinh rút tiền thanh toán cho người thi công.