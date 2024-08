Điểm tựa cho sự bình yên của người dân TP.HCM 13/08/2024 06:10

Người dân, du khách đến TP.HCM làm ăn, du lịch… gần đây đã yên tâm hơn khi ra đường. Nỗi lo về nạn dàn cảnh cướp giật, trộm cắp trên đường phố đã giảm đi rất nhiều vì hầu hết các nguy cơ này đều nhanh chóng bị các lực lượng của Công an TP.HCM ngăn chặn. Nhiều kẻ phạm tội đã bị ngành công an khẩn trương bắt giữ, thu hồi tài sản trả lại cho các nạn nhân.

Điều này thể hiện qua các con số biết nói: Số vụ cướp giật tài sản ở quý I-2024 giảm 21% so với cùng kỳ, hầu hết được khám phá nhanh ngay sau khi các đối tượng gây án. Đặc biệt, có tuần trên địa bàn TP.HCM không có cướp giật!

Có điều này là nhờ chỉ đạo quyết liệt của Ban giám đốc Công an TP.HCM khi xem mỗi vụ cướp giật như vụ trọng án và đặt ra tỉ lệ khám phá là 100%, phá án nhanh nhất ngay sau khi xảy ra tội phạm này.

Chỉ đạo này làm thay đổi căn bản trong việc đấu tranh với loại tội phạm đường phố, loại tội phạm vốn gây bất an cho người dân và du khách khi đến TP.HCM. Bởi khi đã xem là trọng án thì các lực lượng chuyên trách, nghiệp vụ sẽ tập trung cao nhất trong việc truy bắt kẻ gây án.

Tất nhiên, trước đây TP.HCM cũng đã tuyên chiến mạnh mẽ với loại tội phạm này khi thành lập lực lượng SBC, sau đó là các tổ công tác 363… nhưng quá trình đấu tranh gặp không ít hạn chế vì rất nhiều lý do như lực lượng chuyên trách mỏng; công tác truy vết, nhận dạng những kẻ cướp giật khó khăn vì tội phạm thường diễn ra chớp nhoáng.

Còn hiện nay, với sự phát triển của công nghệ thông tin, hầu hết hành vi nơi công cộng đều bị camera an ninh ghi nhận và truyền về Trung tâm Thông tin chỉ huy với nhiều trang bị kỹ thuật rất hiện đại. Chưa kể, hệ thống camera an ninh của người dân cũng góp phần giúp sức đáng kể cho lực lượng chuyên trách khi cần.

Song song đó, việc phòng ngừa loại tội phạm này cũng được ngành công an thực hiện quyết liệt, đồng bộ, nhận được sự quan tâm sát sao của các cấp ủy và chính quyền cơ sở. Trong đó, chủ trương đưa công an chính quy về xã của Bộ Công an đã phát huy hiệu quả trong việc nắm bắt, lập danh sách đối tượng từ sớm, từ xa để răn đe, phòng ngừa, đặc biệt là chú trọng theo dõi, răn đe với những đối tượng có nguy cơ cao phạm tội cướp giật. Cùng với đó, Công an TP còn xây dựng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở; huy động, gắn kết tối đa với tai mắt nhân dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ mọi ngõ hẻm con phố.

Tất cả quyết tâm, giải pháp, hành động trên đã tạo ra sức mạnh tổng hợp, liên hoàn, hiệu quả. Đó là điểm tựa vững chắc để người dân tin rằng tội phạm nói chung, đặc biệt là tội phạm đường phố sẽ được ngăn chặn tối đa. Điều này thực sự đã và đang mang lại sự bình yên cho người dân, du khách, nhà đầu tư khi đến với TP.HCM; góp phần to lớn để xây dựng một TP.HCM năng động, văn minh, an toàn; xứng đáng là đầu tàu kinh tế của đất nước.