Diễn tập phòng chống gây rối tại sân bay Tân Sơn Nhất

Ngày 24-11, Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất phối hợp với các đơn vị hoạt động tại cảng tổ chức diễn tập cấp cơ sở đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp năm 2023.

Xâm nhập qua đường hàng không

Tình huống giả định là “Gây rối trật tự công cộng tại ga đến quốc tế và khủng bố bằng thiết bị nổ tự tạo tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất”. Hơn 200 người, 13 phương tiện và các trang thiết bị đã được huy động tham gia diễn tập.

Kịch bản buổi diễn tập là qua công tác theo dõi nắm tình hình, cơ quan chức năng tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất ghi nhận một số đối tượng của tổ chức phản động, chống phá, lưu vong người Việt ở nước ngoài xâm nhập vào Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay XYZ nên đã tổ chức cách ly, đấu tranh với các đối tượng này để làm rõ.

Các lực lượng tham gia diễn tập phòng chống gây rối công cộng tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: TSN

Sở Chỉ huy khẩn nguy cứu nạn tiếp nhận thông tin và được lãnh đạo cảng kích hoạt Trung tâm khẩn nguy, triển khai phương án xử lý tình huống. Cùng thời điểm, lực lượng kiểm soát an ninh hàng không phát hiện một thùng carton nghi vấn.

Lực lượng kiểm soát an ninh hàng không diễn tập xử lý tình huống nghi có chất nổ trong thùng carton tại buổi diễn tập khẩn nguy. Ảnh: TSN

Kích hoạt Trung tâm khẩn nguy

Phát hiện thùng carton có dấu hiệu của chất nổ, lực lượng an ninh cơ động đã dùng chăn kháng bom phủ lên thùng và phong tỏa khu vực.

Các lực lượng tham gia đánh giá buổi diễn tập đạt hiệu quả cao, bảo đảm an toàn cho người và trang thiết bị phương tiện, hoàn thành tốt các yêu cầu đặt ra, bảo đảm tính chuyên nghiệp và sẵn sàng ứng phó của các lực lượng tại chỗ.

Qua đó, bảo đảm an ninh an toàn hàng không, an ninh trật tự khi có tình huống về hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng xảy ra tại công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

PHONG ĐIỀN