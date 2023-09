Điều khiển xe ô tô đâm thẳng vào nhóm bạn sau mâu thuẫn tại bàn nhậu

(PLO)- Từ mâu thuẫn tại bàn nhậu, Trường điều khiển xe ô tô rồi tông vào xe máy của nhóm bạn.

Sáng 9-9, Phạm Xuân Trường (34 tuổi, trú xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang bị tạm giữ hình sự để điều tra hành vi giết người.

Trước đó, trưa 4-9, Trường đi nhậu với nhóm bạn rồi xảy ra mâu thuẫn với một số người.

Tàn cuộc nhậu, nhóm bạn đi xe máy về trước, còn Trường về nhà lấy ô tô con hiệu Toyota Fortuner mang BKS 38A-487.05 của gia đình đuổi theo nhóm bạn.

Đến khoảng 13 giờ 45 phút, Trường đuổi kịp nhóm bạn đang chạy xe máy trên đường An-Viên-Mỹ-Thành (xã Xuân Mỹ). Lúc này Trường tăng tốc, cố tông thẳng vào sau xe máy nhóm bạn.

Hậu quả, xe hơi của Trường điều kiển tông trúng xe máy 38N1-100.84 do anh Nguyễn Văn Thành (46 tuổi) điều khiển, chở theo anh Lê Văn Thống (39 tuổi, trú cùng xã Xuân Mỹ).

Cú tông mạnh vào xe máy khiến anh Thành và anh Thống “bay” lên nắp capo xe hơi rồi rơi xuống. Trường tiếp tục lùi xe rồi lái tiến chạy lên để tông vào các bạn nhưng nhóm bạn đã kịp tránh ra.

Anh Thành và anh Thống được đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời. Tuy nhiên, anh Thành bị chấn thương tụ máu não, anh Thống bị vẹo cột sống.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Nghi Xuân đã vào cuộc điều tra, bắt giữ Trường và sau đó chuyển hồ sơ và nghi can lên Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý.

Thông tin mới liên quan vụ tài xế gây tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Hải Phòng (PLO)- Người gây ra tai nạn giao thông tối 4-9 tại Đồ Sơn, Hải Phòng được xác định là Phó trưởng Cơ quan Điều tra hình sự Khu vực 1, Quân khu 3, Bộ Quốc phòng .

Đ.LAM