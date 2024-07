Điều tra 1 công ty sản xuất phân bón ở Long An gây ô nhiễm môi trường 23/07/2024 16:53

(PLO)- Gây ô nhiễm môi trường, Công ty TNHH An Hưng Nông nhiều lần bị xử phạt, hiện cơ quan chức năng tỉnh Long An đang tiến hành điều tra về những vi phạm này.

Ngày 23-7, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An, cơ quan này đang tiến hành xác minh thông tin phản ánh và đang thụ lý tin báo tội phạm “ Gây ô nhiễm môi trường ” xảy ra tại Nhà máy sản xuất phân bón - Chi nhánh Công ty TNHH An Hưng Nông tại huyện Thạnh Hóa.

Ruộng của ông Nguyễn Thanh Hùng cặp vách Công ty TNHH An Hưng Nông bị xả thải gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: CTV

Theo đó, ngày 8-5, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Long An phối hợp cùng Phòng TN&MT huyện Thạnh Hóa, UBND xã Tân Đông làm việc, công bố kết quả phân tích mẫu nước thải do Phòng TN&MT huyện Thạnh Hóa thực hiện lấy mẫu ngày 17-4.

Mẫu nước này từ Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ của Công ty TNHH An Hưng Nông tràn vào ao chứa ở ruộng của ông Nguyễn Thanh Hùng (tại thửa đất số 1806, tờ bản đồ số 6, ấp 3, xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa).

Căn cứ vào kết quả phân tích mẫu nước thải, ngày 5-6, Chủ tịch UBND tỉnh Long An đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH An Hưng Nông hơn 315 triệu đồng về hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải ra môi trường.

Kèm theo hình thức xử phạt bằng tiền còn buộc Công ty thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm.

Lấy mẫu nước xả thải ra kênh La Khoa tại xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa. Ảnh: CTV

Đối với việc xả nước thải ra kênh La Khoa và các tồn tại, vi phạm về bảo vệ môi trường ngày 8-5, Sở TN&MT tiếp tục phối hợp cùng Phòng TN&MT huyện Thạnh Hóa, UBND xã Tân Đông để làm việc.

Đoàn đã kiểm tra hiện trạng công tác bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH An Hưng Nông để xác định lưu lượng xả nước thải vào kênh La Khoa vào ngày 3-5, và kiểm tra hiện trạng công tác bảo vệ môi trường tại nhà máy liên kết sản xuất sản phẩm nông sản sạch và Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ của Công ty TNHH An Hưng Nông.

Công ty TNHH An Hưng Nông xả thải gây ô nhiễm môi trường nhiều tuyến kênh. Ảnh: HD

Ngày 7-6, Chủ tịch UBND huyện Thạnh Hóa (Long An) ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty hơn 412 triệu đồng với ba hành vi vi phạm.

Các hành vi gồm xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải; xây lắp không đúng công trình xử lý chất thải theo quy định về thực hiện quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; thực hiện không đúng một trong các nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc công ty nộp lại số lợi bất hợp pháp do thực hiện hành vi xây lắp không đúng công trình xử lý chất thải theo quy định.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang phối hợp với VKSND tỉnh Long An và các cơ quan chức năng kiểm tra thực tế tại hiện trường, xác định khối lượng rác thải (vỏ, hạt xoài) do Công ty TNHH An Hưng Nông đổ, thải trái pháp luật để giải quyết, xử lý theo quy định của pháp luật và đề nghị tạm dừng hai quyết định xử phạt để điều tra.