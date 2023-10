(PLO)-Công an đang điều tra, truy xét vụ án một người đàn ông tử vong tại một nhà trọ trên địa bàn TP Tân An.

Sáng ngày 23-10, thông tin Công an TP. Tân An (Long An) cho biết đã tổ chức khám nghiệm hiện trường đểđiều tra, làm rõ nguyên nhântử vong của ông NNV.

Theo người dân cùng dãy phòng trọ, ông NNV từ Vĩnh Long đến TP.Tân An làm thuê và thuê trọ ở. Tối hôm trước, ông V và một số người trong dãy phòng trọ tổ chức ăn nhậu tại phòng trọ của ông.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân. Ảnh: CA

Tàn tiệc, ông V lên giường ngủ. Đến sáng, một người ngủ ở phòng trọ ông V thấy ông V nằm bất động, kiểm tra thì phát hiện ông V đã tử vong đã trình báo cơ quan chức năng.

Công an TP Tân An phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong của ông V.

HUỲNH DU