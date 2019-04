8 ô tô tông liên hoàn trên cao tốc TP.HCM- Trung Lương

Trưa 28- 4, Đội CSGT số 5 TP.HCM-Trung Lương cho biết, đang khẩn trương xử lý hiện trường vụ TNGT trên cao tốc khiến nhiều phương tiện hư hỏng.



Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h sáng cùng ngày, một ô tô du lịch chạy từ hướng TP.HCM về miền Tây. Khi đến khu vực huyện Bến Lức bất ngờ tông vào đuôi xe ô tô 5 chỗ.



8 ô tô tông liên hoàn trên cao tốc khiến tuyến đường bị tắc nghẽn nghiêm trọng trong ngày nghỉ lễ

Sau đó, sau đó chiếc ô tô 5 chỗ này lại tông tiếp vào chiếc ô tô con 4 chỗ phía trước và cứ thế xe sau đúng xe trước tổng cộng 8 ô tô tông nhau.



Vụ tai nạn liên hoàn này đã khiến tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương, hướng từ TP.HCM đi Tiền Giang bị tắc nghiêm trọng. Hàng nghìn phương tiện đi nghỉ lễ trong dịp 30/4 đã phải nối đuôi nhau và chấp nhận chôn chân tại chỗ.



Nhiều phương tiện bị ùn tắc trên cao tốc do sự cố xe ô tô tông liên hoàn

Vụ TNGT trên vừa được xử lý xong hiện trường, đến khoảng 11h30 trưa cùng ngày, trên cao tốc TP.HCM-Trung Lương đoạn qua huyện Châu Thành, Tiền Giang tiếp tục xảy ra vụ va chạm giữa 2 ô tô. Vụ TNGT xảy ra khiến hàng nghìn phương tiện từ miền Tây đi TP.HCM chạy chậm, nối đuôi nhau kéo dài nhiều cây số.



Một người dân đi trên cao tốc bị tắc nghẽn do sự cố giao thông cho biết, gia đình họ đi TP.HCM. Tuy nhiên, khi vừa lên cao tốc đoạn xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An (Long An) đã xảy ra ùn ứ, dòng phương tiện nuối đuôi nhau kéo dài đến cầu Bến Lức, gần 10km.