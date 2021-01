Bà Rịa-Vũng Tàu: Sớm gỡ vướng dự án đường Long Sơn - Cái Mép

Theo Ban quản lý dự án, tuyến đường Long Sơn - Cái Mép kết nối khu vực Long Sơn (Vũng Tàu) với khu vực Cái Mép - Thị Vải (thị xã Phú Mỹ) dài gần 3,8 km, trong đó bao gồm hạng mục cầu sông Rạng. Điểm đầu tuyến giao với đường vào Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn , điểm cuối giao với đường 991B từ quốc lộ 51 đến hạ lưu cảng Cái Mép. Dự án do Ban quản lý dự án làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư 1.189 tỉ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh…

Dự án được đánh giá quan trọng, tạo thành trục giao thông vận tải kết nối hạ tầng giữa các khu công nghiệp, dịch vụ cảng trọng điểm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phát huy tối đa lợi thế của khu vực có cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải.

Riêng hạng mục cầu sông Rạng nối xã Long Sơn với thị xã Phú Mỹ có chiều dài gần 400 m, được thiết kế dạng cầu vòm, ống thép nhồi bê tông, tổng bề rộng đường 41 m với sáu làn xe. Hiện dự án đã khởi công gói thầu xây lắp cầu sông Rạng (bao gồm đường đầu cầu) vào tháng 6-2020. Các nhà thầu đã hoàn thành hạng mục lán trại công trường, đang triển khai nạo vét, trải vải địa, đắp cát san lấp, đóng cừ larsen thi công mố nhô bờ phía Long Sơn, khoan cọc thử…

Dự án sử dụng diện tích 15,5 ha, thu hồi đất của 73 hộ chủ yếu ở xã Long Sơn, TP Vũng Tàu và ba tổ chức. Hiện tại TP Vũng Tàu đang khẩn trương triển khai hoàn tất công tác lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng. Tại thị xã Phú Mỹ, các hộ chưa đồng ý phương án bồi thường. Lý do là diện tích mặt nước thu hồi, hỗ trợ bị giảm rất nhiều so với thời điểm kiểm kê thực địa. Bên cạnh đó, giá bồi thường, hỗ trợ mặt nước giảm nhiều so với thời điểm niêm yết ban đầu theo quyết định của tỉnh năm 2014… Ban quản lý dự án kiến nghị sở, ngành, địa phương hỗ trợ hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để các hộ bàn giao mặt bằng toàn bộ dự án.