Độc đáo ngôi nhà con xây cho cha mẹ già ở Bình Định

Nhà An Lão nằm cạnh dòng An Lão thơ mộng, thuộc huyện An Lão, tỉnh Bình Định. Từ ngôi nhà, gia chủ có thể nhìn ra bãi bồi trải dài tận chân núi bên cạnh những cánh đồng đậu, ruộng bắp, vườn dâu xanh mướt và con đường đất đỏ ngoằn ngoèo đẹp như tranh vẽ…

Công trình với một chút biến tấu của kiến trúc truyền thống mà nhóm thiết kế H.a workshop đã thiết kế. Những không gian mở trong nhà An Lão như mời mọc, rủ rê, câu dẫn thiên nhiên lại gần hơn nữa với con người.



Nhà An Lão được người con trai xây tặng cha mẹ già.



Ngôi nhà tọa lạc tại huyện An Lão, tỉnh Bình Định.



Nhà An Lão có đầy đủ các khu vực chức năng, phù hợp với chi phí tiết kiệm nhưng đảm bảo sự tiện nghi, hữu dụng trong từng góc nhỏ.



Từng khu vực chức năng.



Cây xanh làm ngôi nhà trở nên mát mẻ và hòa nhập với thiên nhiên.



Nhà An Lão được thiết kế nhiều hệ cửa kính đón ánh nắng tự nhiên một cách trực tiếp.



Nhóm thiết kế làm tầng lửng liên thông với phòng ngủ tạo khoảng không gian rộng lớn.



Tất cả không gian đều được liên thông ra thế giới bên ngoài.



Từ phòng ngủ, gia chủ có thể nhìn ra bãi bồi trải dài tận chân núi bên cạnh những cánh đồng đậu, ruộng bắp... tận hưởng sự bình yên.



Không gian trong nhà thoáng mát với các thiết kế hình cong dọc lối đi.



Về đêm, nhà An Lão trở nên ấm áp hơn.







Vào cuối tuần, những người con có thể trở về thăm cha mẹ già. Do vậy, phòng sinh hoạt chung đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đưa các thành viên trong gia đình lại gần với nhau hơn.



Nhóm thiết kế sử dụng gạch ngói để lợp mái làm ngôi nhà trở nên thân thuộc và bình dị hơn.





Trên mảnh đất in dấu bao kỷ niệm gia đình, ngôi nhà sẽ là bến đỗ là chốn quây quần, sum họp của những người anh em, họ hàng, người cháu, người con mỗi khi cúng giỗ, xuân về.

Và thế công trình hiện hữu, lặng lẽ cùng thời gian, mang theo mơ ước của người con trai về một ngôi nhà “trăm năm không cũ”. Nó không “cũ” bởi nó tràn ngập yêu thương và ký ức.



Sơ đồ nhà An Lão.





