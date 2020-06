Mẫu thiết kế nhà 2 tầng trên khu đất xéo

Nhà của Tô n ằ m trong một con h ẻ m nh ỏ yên tĩnh g ầ n khu trung tâm thành ph ố Đà L ạ t. Công trình đư ợ c xây d ự ng trên m ộ t khu đ ấ t có di ệ n tích 200 m2 với hình dạng không cân đ ố i bởi có nhi ề u gó c không vuông v ắ n.

Nhà của Tô đư ợ c thiết dựa trên ư ớ c mơ của chủ nhà v ề ngôi nhà nh ỏ yên bình gi ữ a thung lũng. Đ ây cũng là l ầ n đ ầ u nhóm thiết kế A+ Studio đ ặ t chân lên m ả nh đ ấ t này.

“Bình yên và nh ẹ nhàng là c ả m giác mà đơn v ị thi ế t k ế mong mu ố n m ọ i ngư ờ i c ả m nh ậ n khi ghé thăm ngôi nhà này ” - nhóm thiết kế chia sẻ.



Nhà của Tô nằm trong một con hẻm nhỏ yên tĩnh gần trung tâm TP Đà Lạt.



Nhìn từ bên ngoài công trình, tầng hai của ngôi nhà như một căn phòng nhỏ áp mái.



Không gian phòng khách bố trí cạnh khoảng thông tầng.

Nhóm thiết kế bắt đầu chia nhỏ các không gian và liên k ế t khoảng thông t ầ ng với không gian phòng khách, b ế p và bàn ăn. K hông gian m ở không vách ngăn tạ o s ự linh ho ạ t trong s ử d ụ ng.

Ngoài ra, KTS thiết kế cây xanh n ằ m ở tâm nhà có vai trò như m ộ t lá ph ổ i xanh. Công trình được m ở c ử a đón gió và n ắ ng ở nh ữ ng hư ớ ng gió ch ủ đ ạ o.





Nhóm thiết kế A+ Studio cho biết thiết kế không gian nhà của Tô xuất phát từ ba y ế u t ố : cách t ổ ch ứ c không gian k ế t nối m ộ c m ạ c, gi ữ nhi ệ t cho ngôi nhà mùa gió l ạ nh và tránh n ắ ng hướng tây hi ệ u qu ả .

Về công năng, ngôi nhà có hai t ầ ng s ử d ụ ng: t ầ ng tr ệ t v ớ i ch ứ c năng hai phòng ng ủ , hai phòng v ệ sinh, phòng khách, phòng ăn và b ế p có di ệ n tích 92 m2. Tầng trệt thiết kế không gian m ở k ế t h ợ p cây xanh t ạ o s ự tương tác cho các thành viên trong gia đình.

Khi nhìn t ừ bên ngoài m ọ i ngư ờ i sẽ cảm nhận tầng hai như một căn phòng áp mái nh ỏ nhắn. Các không gian t ừ t ầ ng hai đ ề u có s ự liên k ế t v ớ i kho ả ng sân gi ữ a nhà, giúp đi ề u ti ế t ánh sáng cho các phòng.



Nội thất phòng khách được thiết kế tận dụng tối đa diện tích với ti vi treo tường, tủ áp sát góc vuông nhỏ...



Những khoảng thông tầng được tính kĩ để đảm bảo sự thông thoáng và ánh sáng.



Những năm gần đây, th ờ i ti ế t ở Đà L ạ t có khá nhi ề u bi ế n đổi, nhóm thiết kế bố trí cây xanh n ằ m ở tâm nhà có vai trò như m ộ t lá ph ổ i xanh.







Tầng hai áp mái nhưng không hề nóng nhờ thiết kế tránh n ắ ng hướng tây hiệu quả.



Tầng trệt



Tầng lửng