Mê mẩn với thiết kế vườn rau 7 bậc thang trên mái nhà

Nhà Mái Đỏ là một căn nhà nhỏ có diện tích đất 80 m2, nằm trên trục đường chính của ngôi làng thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

Theo KTS của TAA Design, quá trình đô thị hóa đã làm thay đổi diện mạo kiến trúc và không gian sống của ngôi làng này. Những kiến trúc ở các đô thị được mang về đây đã phá vỡ cảnh quan, nếp sống quen thuộc của họ.

Đó là nếp sống hài hòa kết nối với tự nhiên, các hoạt động thường nhật là nông nghiệp, làm vườn, phơi thóc… Vườn rau, sân chơi đa năng trở thành linh hồn của những ngôi nhà trong làng.

Do đó, thói quen và văn hóa sử dụng ngôi nhà là nguyên nhân quan trọng nhất để KTS Nguyễn Văn Thiên, Nguyễn Hữu Hậu (TAA Design) tiếp cận dự án.



Trong bối cảnh đô thị hóa, các căn nhà trục đường chính ở làng quê bị chia nhỏ, phần diện tích xây dựng không đủ để chứa đựng không gian sân vườn.



Ý tưởng vườn nông nghiệp và không gian đa năng trên mái phù hợp với bối cảnh và lối sống người dân.

Thay vì thiết kế cho gia chủ có một khoảng sân lớn như những ngôi nhà trong làng, KTS Nguyễn Văn Thiên và Nguyễn Hữu Hậu (TAA Design) đã thiết kế tạo ra khoảng sân rất đa dạng ở các cao độ khác nhau. Khoảng sân này phù hợp với cấu trúc nhà phát triển theo chiều cao.



Không gian vườn nông nghiệp trên mái chuyển tiếp cho khoảng sân ở tầng lửng, tạo nên một hệ sân chơi, vườn rau kết nối từ mái xuống tầng trệt. Với cấu trúc hệ thực vật phủ xanh mái nhà, vừa làm mát bên trong nhà vừa làm giảm bức xạ nhiệt ra môi trường.



Các hoạt động nông nghiệp trên mái tạo nên nét văn hóa đặc trưng và thú vị.



Mặt tiền Nhà Mái Đỏ.



KTS sử dụng giải pháp giật bậc cho Nhà Mái Đỏ.

Vườn nông nghiệp cung cấp đa dạng các loại thực phẩm sạch, có vai trò cung cấp nguồn lương thực chính cho các bữa ăn hàng ngày của gia đình, nếp sống nông nghiệp được gìn giữ và phát triển song song đô thị hóa.

Giải pháp trồng cây trên mái nhà, lớp đất trong bồn cây, cây xanh tạo ra các lớp cách nhiệt, giữ ẩm, làm mát cho không gian bên dưới. Với khí hậu nhiệt đới, mùa nóng có thể lên 40 độ C, nhiệt độ bên trong nhà giảm đến 8 độ C so với bên ngoài.



Ngôi nhà được xây dựng cho cặp vợ chồng ngoài 50 tuổi, họ sinh ra và lớn lên tại ngôi làng này.



Vườn rau sạch trên mái vừa giúp điều hòa không khí, vừa cải thiện cuộc sống.



Thiết kế này làm nổi bật lên kiến trúc của Nhà Mái Đỏ trong bối cảnh không gian chung của làng đang bị thu hẹp.

Mặt khác, KTS TAA Design còn kết hợp cùng những giải pháp tường hai lớp, các ô thông gió, các khoảng sân trong với chiếu sáng tự nhiên. Do đó, ngôi nhà được làm mát và không cần điều hòa không khí.

Cách thức tổ chức không gian và công năng giúp chủ nhà cảm thấy gần gũi với cuộc sống của một vùng quê, nơi gắn liền với đất đai, ánh sáng, mưa gió, cây xanh, vật nuôi…



KTS còn sử dụng giải pháp xây dựng tường hai lớp.



Giải pháp thông tầng khiến cho Nhà Mái Đỏ luôn thông gió và tràn đầy ánh sáng.







Từ bên dưới có thể nhìn thấy được giàn rau, quả trên mái.

KTS còn sử dụng giải pháp giật bậc, giảm chiều cao công trình ở mặt tiền, khối tích đô thị không bị choáng ngợp. Đồng thời, giải pháp giật bậc tạo độ dốc thoải gợi mở sự giao tiếp giữa không gian trên sân mái và không gian dưới đường.

Mái dốc được sinh ra một cách nhịp điệu để hài hòa với bối cảnh xung quanh. Ý niệm mái đỏ là một hình ảnh đẹp để gợi nhớ và lưu giữ về văn hóa của ngôi làng.



Chính giải pháp thông tầng nên gia chủ có thể nấu bếp củi, làn khói sẽ theo đó thông ra ngoài.







Bên trong nhà, KTS còn thiết kế thêm cây xanh chính giữa nhà.



Bối cảnh chung của ngôi nhà.



Tổng thể bối cảnh.