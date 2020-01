Bình Dương thành lập 2 thành phố giáp TP.HCM

Mới đây, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ký nghị quyết về việc thành lập hai TP Dĩ An và TP Thuận An thuộc tỉnh Bình Dương. Nghị quyết này chính thức có hiệu lực từ ngày 1-2-2020.



TP Dĩ An và TP Thuận An đều giáp với TP.HCM và là nơi có nhiều khu công nghiệp lớn. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo đó, TP Dĩ An được thành lập trên cơ sở 60,10 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 403.760 người. TP Dĩ An giáp TP Thuận An, thị xã Tân Uyên, TP.HCM và tỉnh Đồng Nai. Sau khi thành lập TP Dĩ An có bảy đơn vị hành chính cấp xã, phường (An Bình, Bình An, Bình Thắng, Dĩ An, Tân Bình, Đông Hòa và Tân Đông Hiệp).

TP Thuận An được thành lập trên cơ sở toàn bộ 83,71 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 508.433 người của thị xã Thuận An. TP Thuận An tiếp giáp TP Dĩ An, TP Thủ Dầu Một, thị xã Tân Uyên và TP.HCM. Sau khi thành lập TP Thuận An có 10 đơn vị hành chính (chín phường và một xã) (An Phú, An Thạnh, Bình Chuẩn, Bình Hòa, Bình Nhâm, Hưng Định, Lái Thiêu, Thuận Giao, Vĩnh Phú và xã An Sơn).

Hai thành phố mới được thành lập được xem là nơi có tốc độ phát triển kinh tế nhanh, tiếp giáp với hai địa phương là Đồng Nai và TP.HCM là những đô thị phát triển. Bên cạnh đó, hầu hết các khu công nghiệp lớn đều nằm ở hai địa phương này nên đây được xem là cửa ngõ trong phát triển kinh tế của tỉnh Bình Dương.

Bên cạnh đó, trong nghị quyết này còn thành lập bốn phường của thị xã Tân Uyên (Bình Dương) gồm: Phường Vĩnh Tân, phường Phú Chánh, phường Tân Vĩnh Hiệp và phường Hội Nghĩa.

Kể từ ngày 1-2-2020, ngoài TP Thủ Dầu Một, sẽ chính thức có thêm hai thành phố trong tổng số chín huyện, thị xã và thành phố của tỉnh Bình Dương.