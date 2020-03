Buýt sông, buýt hai tầng mui trần ngưng hoạt động

Sở GTVT TP.HCM cho biết tuyến buýt sông số 1, tuyến Bạch Đằng - Cần Giờ - Vũng Tàu sẽ ngưng hoạt động bắt đầu từ ngày mai (28-3).



Buýt hai tầng mui trần ở TP.HCM cũng ngưng hoạt động. Ảnh: ĐT.

Tàu du lịch phải đảm bảo việc vận chuyển hành khách không quá 50% sức chứa, không quá 20 người/chuyến. Hành khách buộc phải mang khẩu trang, ngồi xen kẽ giữa các hàng ghế và bắt buộc phải khai báo y tế theo quy định.

Các tuyến vận chuyển thí điểm khách du lịch do công ty TNHH Ảnh Việt Hop on - Hop off Việt Nam đang thực hiện thí điểm ở TP.HCM cũng chính thức ngưng hoạt động từ 28-3.

Đặc biệt, các đơn vị kinh doanh vận tải không được tăng giá vé và Sở GTVT sẽ tiếp nhận việc kê khai giá vé trong thời điểm hiện nay.