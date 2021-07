Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa xác nhận đã cách chức ông Đỗ Chí Thành, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Bài (Thừa Thiên-Huế) và ông Lê Văn Lộc, Phó giám đốc sân bay này.

Hai lãnh đạo sân bay Phú Bài bị cách chức sau 90 ngày bị tạm đình chỉ công tác để làm rõ một số sai phạm liên quan đến việc nhượng quyền khai thác đối với dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi tại sân bay Phú Bài.

Hiện ACV đã bố trí ông Nguyễn Đức Hùng, Phó Tổng giám đốc ACV chịu trách nhiệm quản lý điều hành mọi hoạt động của sân bay Phú Bài.

Ông Nguyễn Đức Khoa, Phó Chánh văn phòng, phụ trách Văn phòng sân bay Phú Bài.

Liên quan đến sai phạm trên, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối Trần Xuân Long (41 tuổi), Chánh văn phòng sân bay Phú Bài, về tội tham ô tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 10-2017 đến tháng 1-2021, trong quá trình tham gia quản lý, điều hành sân bay Phú Bài, Long đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để nhiều lần chiếm đoạt tài sản của cảng.

Cụ thể, Long đã thông qua việc nhượng quyền khai thác đối với dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi tại sân bay Phú Bài cho công ty cổ phần Phú Hoàng Thịnh (Taxi Vàng) và công ty Taxi TC Huế (taxi Thành Công) chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng.

“Hiện ACV đang phối hợp tích cực với công an tỉnh Thừa Thiên – Huế để làm rõ vụ việc…”- đại diện ACV cho hay.

Trước đó, báo chí phản ánh từ đầu năm 2021, sân bay Phú Bài chỉ cho phép hãng taxi Thành Công độc quyền đón khách tại sân bay khiến nhiều du khách, người dân thiếu đi sự lựa chọn dịch vụ vận tải khi đến cảng này.

Các hãng taxi khác vào sân bay đón khách cũng bị lực lượng an ninh sân bay chặn xe, yêu cầu trả khách tại khu vực ga đến. Nhiều hành khách bức xúc chấp nhận kéo hành lý gần 1 km ra quốc lộ 1 đón hãng taxi khác.

Theo ông Đoàn Hưng, Phó giám đốc Cảng vụ hàng không miền Trung, vụ việc một hãng taxi duy nhất khai thác nhượng quyền đón khách ở sân bay Phú Bài là không đúng.