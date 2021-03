Cần sớm triển khai các dự án giao thông khu vực Tân Sơn Nhất

Sân bay có thêm làn đón khách cho xe công nghệ Cảng vụ Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất xác nhận trong tháng 4 sẽ mở thêm làn E để hành khách đón xe công nghệ. Theo đó, cảng đã thống nhất với Be Group trong tháng 4 này sẽ mở làn E tại nhà xe TCP đối diện ga quốc nội sân bay nhằm tạo thuận lợi cho hãng xe công nghệ này khi đón trả khách. Be Group cũng xác nhận thông tin này. Theo đó, phía Cảng vụ Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ mở làn E để Be Group đón trả khách tại sân bay. Hiện tại, Be Group sẽ lên phương án để điều tài xế, cập nhật ứng dụng cho phù hợp. Trước mắt, Be Group sẽ bố trí nhân sự điều phối, sắp tài nhằm bảo đảm trật tự, kiểm soát giá cả.