Chủ tịch Nghệ An kiểm tra việc mở lại con đường từng bị đóng

Chiều 12-7, sau khi bế mạc kỳ họp thứ 9 – HĐND tỉnh khóa XVII, ông Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã đi kiểm tra hiện trường đường Hồ Tông Thốc – từng bị đóng để xây bệnh viện cổ phần.



Đoạn đường Hồ Tông Thốc từng bị đóng để xây bệnh viện cổ phần, đang được thi công mở lại.

Cùng đi có Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cùng với đại diện các sở, ngành cấp tỉnh và ông Trần Ngọc Tú- Chủ tịch UBND TP Vinh (Nghệ An).

Kiểm tra thực tế tại hiện trường mở lại đường Hồ Tông Thốc cho thấy công trình mở thông lại đường đang vướng mắc bể chứa nước của BV Đa khoa Nghệ An giai đoạn 2 (do Công ty Cổ phần BV Hữu nghị đa khoa Nghệ An làm chủ đầu tư) xây dựng ra phần đường cũ khoảng 3m. Do vậy, con đường vẫn chưa thông ra ngã tư giao nhau với đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh, để cho dân đi.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu chủ đầu tư thi công mở lại đường và cải tạo nâng cấp đường Hồng Tông Thốc là UBND TP Vinh đẩy nhanh tiến độ thi công để công trình hoàn thành vào tháng 8-2019.



Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng lãnh đạo các Sở, ban, ngành tỉnh Nghệ An thị sát và kiểm tra sơ đồ quy hoạch đường Hồ Tông Thốc.

Ông Quý cũng yêu cầu Ban quản lý dự án BV Hữu nghị đa khoa Nghệ An giai đoạn 2 phối hợp với đơn vị thi công để tiến hành điều chỉnh hạng mục bể chứa nước lùi vào phía trong nhằm đảm bảo đường Hồ Tông Thốc được thi công đúng thiết kế. Do hiện nay một góc công trình BV Đa khoa Nghệ An giai đoạn 2 lấn sang đường cũ nên con đường không còn vuông góc với đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh. Vì thế chủ tịch tỉnh Nghệ An yêu cầu các đơn vị chức năng mở rộng không gian ngã tư, điều chỉnh lại đèn tín hiệu giao thông tại nơi giao nhau đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh, bổ sung lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng dọc theo tuyến đường...

Đoạn đường Hồ Tông Thốc từng bị đóng nay đang được mở lại này có chiều dài hơn 264 m, chỉ giới đường đỏ 9m, mặt đường rộng 7m, vỉa hè mỗi bên rộng 1m. UBND tỉnh đã có văn bản giao cho TP Vinh làm chủ đầu tư và kinh phí từ ngân sách tỉnh mở lại đường Hồ Tông Thốc là hơn 4,5 tỉ đồng.



Việc mở thông đường Hồ Tông Thốc đang vướng xây bể chứa nước của công trình BV Đa khoa Nghệ An giai đoạn 2 (do Công ty Cổ phần BV Hữu nghị đa khoa Nghệ An là chủ đầu tư).

Như Pháp Luật TP.HCM ngày 6-8-2018 đã phản ánh, việc đóng đường Hồ Tông Thốc để Công ty Cổ phần BV Hữu nghị đa khoa Nghệ An xây bệnh viện đã ảnh hưởng đến giao thông và cuộc sống người dân dọc tuyến đường này.

Sau khi báo nêu, chiều 11-9, tại hội trường UBND xã Nghi Phú, UBND TP Vinh chủ trì phối hợp Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An tổ chức đối thoại với người dân. Tại buổi đối thoại, đa số người dân đề nghị không đóng đường để xây bệnh viện và kiến nghị sớm mở đường Hồ Tông Thốc cho người dân đi lại.

Sáng 18-9-2018, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức buổi làm việc giải quyết liên quan đến việc đóng và chuyển hướng đường Hồ Tông Thốc. Kết thúc buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường (nay ông Đường đã nghỉ hưu, ông Thái Thanh Quý làm Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An) kết luận: Mở thông lại đường Hồ Tông Thốc và phải hoàn thành trong quý 1-2019.

Ngày 11-7, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn - Kỳ họp thứ 9 – HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nói: “Tôi cho phép đến 15-8, chắc chắn sẽ thông đường, mở tuyến để chúng ta sử dụng lại con đường Hồ Tông Thốc”.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An: “Ở đây chúng ta có một bài học rất sâu sắc về quản lý phê duyệt các quy hoạch và chiến lược phát triển. Đây là bài học rất sâu sắc mà chính quyền xin lỗi dân về việc này”.