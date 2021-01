Cục CSGT: Nên ngừng lưu thông nếu đường đóng băng vì thời tiết

Liên tiếp trong các ngày từ 10-1 đến 12-1, do ảnh hưởng xấu của thời tiết, nhiều cung đường miền núi phía Bắc xuất hiện tình trạng băng tuyết, sương mù dày đặc gây nhiều khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông.



Trong cái lạnh tê tái ấy, lực lượng CSGT địa phương phải căng mình tổ chức, chỉ huy giao thông để bảo đảm an toàn cho người và xe qua lại.



Đường đóng băng khiến các phương tiện di chuyển hết sức khó khăn

Tại Hà Giang: Trời rét đậm, nhiệt độ xuống dưới 5°C, một số đỉnh núi cao có xuất hiện băng giá vào buổi sáng. Lưu lượng phương tiện đi lại ít, không có tuyến đường nào cấm. Toàn tỉnh không xảy ra tai nạn và va chạm giao thông.

Tại Điện Biên: Băng tuyết không xuất hiện, nhưng do trời lạnh, nên rải rác có sương mù trên các tuyến giao thông. Từ Km 370 đến Km 366 Quốc lộ 6 có xảy ra tình trạng sương mù làm hạn chế tầm nhìn.

Tại các điểm có sương mù, Phòng CSGT Điện Biên phân công cán bộ cảnh báo, nhắc nhở lái xe về những điểm có sương mù, đề nghị các lái xe kiểm tra thiết bị an toàn và sử dụng đủ đèn chiếu sáng khi di chuyển.

Đối với các xe ngoại tỉnh, xe du lịch, CSGT đề nghị dừng, nghỉ tại các điểm dừng nghỉ có sẵn đến khi đảm bảo an toàn mới tiếp tục được đi.

Tại Lào Cai: Ngày 11-1, km91 quốc lộ 4D mặt đường đóng băng trơn trượt các phương tiện không thể di chuyển. Tổ công tác thuộc Phòng CSGT Lào Cai đã tiến hành phân luồng đảm bảo tuần tra kiểm soát giao thông.

Tại km 91+600 QL 4D, tổ công tác dừng tất cả các phương tiện, thông báo về tình hình mặt đường đóng băng không thể di chuyển nhằm đảm bảo an toàn. Đến 15 giờ tình hình thời tiết vẫn không thay đổi, mặt đường tại khu vực km 91 QL 4D vẫn đóng băng trơn trượt khiến các phương tiện không thể lưu thông

Tại Lai Châu: Do không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ giảm sâu từ đêm ngày 11-1 đến sáng 12-1, từ Km 85+500 đến Km 89 QL 4Đ thuộc địa phận xã Sơn Bình, Tam Đường, Lai Châu mặt đường tiếp tục bị đóng băng, gây trơn trượt.

Các phương tiện di chuyển theo hướng Lào Cai – Lai Châu và ngược lại vẫn không thể di chuyển được. Phòng CSGT Lai Châu đã bố trí cán bộ túc trực, phối hợp với các lực lượng bảo đảm giao thông và phân luồng giao thông. Các phương tiện đi theo hướng về Lào Cai, Hà Nội được phân luồng đi theo hướng QL32 và QL 279.

Tại Cao Bằng: Băng tuyết xuất hiện tại khu vực đỉnh Phia Oắc. Vào đêm tối và sáng sớm từ ngày 10 đến 12-1 thường xuất hiện sương mù trên các đường đèo, làm hạn chế tầm nhìn.

Phòng CSGT Cao Bằng đã tổ chức tuần tra kiểm soát lưu động để nắm tình hình tuyến, kết hợp kiểm soát tại điểm ngay trước khi lên đèo, sau khi xuống đèo tiến hành cảnh báo các vị trí xuất hiện sương mù, các đoạn đường cong nguy hiểm để lái xe chú ý, di chuyển, có kỹ năng qua đèo trong thời tiết xấu.



Cục CSGT khuyến cáo tài xế nên hạn chế và có thể ngừng lưu thông khi đường đóng băng

Thời gian tới, Cục CSGT khuyến cáo người lái xe cần hết sức cẩn thận do thời tiết xấu đường đóng băng, trơn trượt, sương mù dày đặc và cần đặc biệt lưu tâm một số vấn đề sau:

- Nên hạn chế và có thể ngừng lưu thông khi đường đóng băng, trơn trượt. Do hệ thống an toàn của xe, nhất là lốp xe tại Việt Nam không phù hợp khi di chuyển trên đường đóng băng.

- Nếu phải lưu thông khi trời băng tuyết, người điều khiển phương tiện cần thận trọng, chú ý quan sát, điều khiển xe tốc độ thấp ngay cả khi lên và xuống dốc, sử dụng đèn pha, đèn sương mù, đèn gầm khi đi chuyển trên đường, lưu tâm tại các đường cong cua, đèo dốc.

- Đồng thời, tuyệt đối tuân thủ hiệu lệnh của người chỉ huy giao thông.

- Ngay cả khi di chuyển trên các tuyến đường khác ở phía Bắc, do trời lạnh nên vào sáng sớm, chiều muộn trời thường tối, tầm nhìn bị hạn chế và có thể xuất hiện sương mù. Do đó, người lái xe cần bật đèn chiếu sáng, đèn led, đèn sương mù, chú ý quan sát, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước.