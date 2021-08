Đề nghị các địa phương tạo điều kiện vận chuyển vật liệu Tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp cũng ảnh hưởng đến dự án. Việc huy động nhân sự (nhân sự có trình độ cao…) đến công trường gặp nhiều khó khăn, bị động và chậm trễ do phải áp dụng các biện pháp phòng dịch. Ngoài ra nguồn cung vật liệu gặp khó khăn và không ổn định do việc khai thác, sản xuất, vận chuyển bị ảnh hưởng của dịch bệnh. Các tỉnh đồng bằng Tây Nam Bộ áp dụng giãn cách xã hội nên việc tập kết nguồn vật liệu từ các mỏ khai thác tại Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang… vận chuyển về công trường gặp khó. Một số trạm trộn bê tông, nhà máy sản xuất dầm, cọc... đã thông báo dừng hoạt động từ ngày 15-7. Việc huy động máy móc, thiết bị từ Bình Dương, TP.HCM... đến công trường để triển khai thi công cũng bị trở ngại. Để gỡ khó, nhằm đảm bảo tiến độ thi công của dự án, ban QLDA7 kiến nghị các địa phương (Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, TP.HCM, Bình Dương...) tạo điều kiện trong việc vận chuyển vật liệu, vật tư, thiết bị đến công trường xây dựng cầu Mỹ Thuận 2.