Đại biểu Quốc hội nói gì về trạm thu phí T2

Lo ngại về an toàn hàng không ĐB Đôn Tuấn Phong, cho rằng thời gian gần đây, nhiều sự cố hàng không như máy bay văng lốp, hạ cánh bằng càng, hạ cánh vào đường băng chưa khai thác, máy bay bị thủng lốp, máy bay bong ốp cánh… xảy ra mức độ khá thường xuyên. “Điển hình như để xảy ra 7 sự cố của hãng hàng không VietJet trong 3 tháng cuối năm 2018. Phải đến khi Thủ tướng chỉ đạo Bộ GTVT mới nghiêm khắc cảnh báo hãng việc uy hiếp an toàn bay. Bộ cũng yêu cầu Cục Hàng không có cơ chế giám sát đặc biệt an toàn bay của hãng này”, ông nêu quan điểm. Tuy nhiên, đại biểu An Giang nhấn mạnh đến nay VietJet vẫn có sự cố. Điển hình như ngày 25-4, máy bay của hãng này bị bong ốp cánh sau tại sân bay Cát Bi, rất may không gây hậu quả đáng tiếc. Trước đó, sự cố hạ cánh bằng càng của VietJet ở sân bay Buôn Ma Thuột đã khiến một số hành khách hoảng loạn, một số bị thương. “Hàng không giá rẻ tạo điều kiện tiếp cận cho nhiều người hơn, song không vì thế, không vì lợi nhuận mà an toàn của con người không được quan tâm đúng mức”, vị ĐB cho hay. Theo đó, ĐB đề nghị Chính phủ, Bộ GTVT cần quan tâm, tăng cường giám sát an toàn hàng không nói chung và các hãng hàng không nói riêng, không để xảy ra quá nhiều sự cố uy hiếp an toàn hàng không. “Nếu xảy ra thường xuyên thì có biện pháp mạnh mẽ, cương quyết cảnh báo và răn đe, ngăn chặn nguy cơ mất an toàn. Nếu cần có thể công khai trước công luận”, ĐB đề nghị.