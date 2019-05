Đề nghị điều chỉnh cao tốc Bắc- Nam để tránh trại vaccine

Ngày 28-5, ông Nguyễn Văn Dần, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Khánh Hòa, xác nhận sở đã tiếp nhận công văn của Viện Vaccine và sinh phẩm y tế (IVAC- đóng tại TP Nha Trang, Khánh Hòa) đề nghị điều chỉnh đoạn đường nối cao tốc Bắc- Nam với quốc lộ 1A và tỉnh lộ 3 không đi qua khuôn viên hiện tại của Trại Chăn nuôi Suối Dầu- IVAC tại huyện Cam Lâm.

Giám đốc Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa cho hay, hiện nay sở đang tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các phương án điều chỉnh để trình UBND tỉnh xem xét, thẩm định. “Sau khi thống nhất được phương án thay đổi thiết kế tại Trại Chăn nuôi Suối Dầu, tỉnh sẽ đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét”- ông Dần thông tin.



Khu nuôi ngựa tại Trại Chăn nuôi Suối Dầu để nghiên cứu, sản xuất vaccine.

Theo thiết kế ban đầu, tuyến cao tốc Bắc- Nam đoạn qua tỉnh Khánh Hòa có khoảng 2 km nối với tỉnh lộ 3 đi xuyên qua Trại Chăn nuôi Suối Dầu và khu quần thể mộ bác sĩ A.Yersin - nơi được công nhận là di tích lịch sử quốc gia.



Trong đó, Trại Chăn nuôi Suối Dầu đang nuôi ngựa, gà Pháp lấy huyết thanh để bào chế vaccine cúm mùa, cúm H5N1 cùng nhiều loại sinh phẩm, vaccine khác. Theo IVAC, đường nối sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động chuyên môn đặc thù của Viện. Bởi đây là những sản phẩm công nghệ cao, phục vụ cho con người nên cần thực hiện trong khu vực cô lập, được kiểm soát chống ô nhiễm bụi, tiếng ồn, khí thải công nghiệp, mầm bệnh sinh học.

Đường giao thông sẽ là nguồn gây ô nhiễm rất lớn đến các yếu tố kể trên. Do đó, nếu xây dựng đường nối sẽ tác động ngay lập tức đến công nghệ sản xuất vaccine hiện tại của IVAC, ảnh hưởng đến nguồn cung cấp động vật thí nghiệm đủ tiêu chuẩn dùng trong kiểm định chất lượng vaccine sử dụng cho người. Từ đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chủ trương tự sản xuất vaccine trong nước để đảm bảo an ninh vaccine cung cấp cho chương trình tiêm chủng mở rộng. Đặc biệt, mới đây Chính phủ, Bộ Y tế đã giao IVAC phát triển vaccine 5 trong 1 thay thế vaccine ngoại nhập đang là vấn đề nóng của xã hội.

Cũng theo IVAC, hiện tại khuôn viên Trại Chăn nuôi Suối Dầu đã có nhà máy sản xuất vaccine cúm. Kèm theo đó là hệ thống chuồng trại nuôi gà trong điều kiện an ninh sinh học để cung cấp trứng gà sạch có phôi làm nguyên liệu sản xuất vaccine cúm đại dịch, cúm mùa. Từ những lý do trên, IVAC đề nghị thay đổi thiết kế đoạn đường nối cao tốc Bắc- Nam để đảm bảo an toàn.

Trao đổi về vấn đề trên, ông Lê Thành Bình, Phó tổng giám đốc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (Bộ Giao thông Vận tải, đại diện chủ đầu tư dự án cao tốc Bắc- Nam đoạn qua tỉnh Khánh Hòa), cho biết cơ quan này sẽ làm việc với tỉnh Khánh Hòa để tìm phương án điều chỉnh phù hợp, tránh ảnh hưởng đến nghiên cứu cũng như quá trình thực hiện dự án.