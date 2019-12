2 phương án gỡ vướng giao thông đường nối ra xa lộ Hà Nội

24 vụ ùn tắc giao thông Về tình hình trật tự an toàn giao thông trên tuyến xa lộ Hà Nội, đường Nguyễn Văn Bá (đoạn từ đường số 1 đến cầu Rạch Chiếc), quận Thủ Đức: -Về tai nạn giao thông: Trong 11 tháng đầu năm 2019 đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông trên tuyến xa lộ Hà Nội tại ngã tư Tây Hòa, quận Thủ Đức giữa xe sơ-mi rơ-móoc và xe thô sơ, làm chết một người, không có người bị thương; đường Nguyễn Ván Bá (đoạn từ đường số 1 đến cầu Rạch Chiếc) không xảy ra tai nạn giao thông. -Về ùn tắc giao thông: Trong 11 tháng đầu năm 2019 có 24 vụ phương tiện đông, di chuyển chậm tại khu vực ngã tư Tây Hòa được đăng tin cảnh báo trên Cổng thông tin giao thông, trong đó xảy ra nhiều nhất vào tháng 7-2019 (5 vụ). Nguyên nhân chính theo ý kiến của Công an TP, do thời gian thực hiện thủ tục trong các cảng chậm dẫn đến dòng xe dừng chờ kéo dài gây ùn tắc giao thông trên tuyến xa lộ Hà Nội và các giao lộ xung quanh. (Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải)