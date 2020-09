Bộ Công an đưa ra nhiều quy định bất ngờ về cấp bằng lái xe

Tăng tuổi lái xe Dự luật Bảo đảm trật tự an toàn GTĐB quy định GPLX hạng A01, A2, A3 không thời hạn. GPLX hạng B có thời hạn 10 năm. Các hạng còn lại gồm C, D2, D, BE, CE, D2E, DE có thời hạn năm năm. Dự luật này cũng quy định người đủ 18 tuổi trở lên được cấp GPLX hạng A01, A2, A3, B. Người đủ 21 tuổi trở lên được cấp GPLX hạng C, BE. Người đủ 24 tuổi trở lên được cấp GPLX hạng D2, CE. Người đủ 27 tuổi trở lên được cấp GPLX hạng D, D2E, DE. Đáng chú ý, theo quy định hiện hành, tuổi lao động tối đa của người lái ô tô trên 30 chỗ là 50 đối với nữ và 55 đối với nam. Tuy nhiên, dự luật này quy định tuổi tối đa của người hành nghề lái ô tô chở người trên 30 chỗ phù hợp với tuổi lao động được quy định trong Bộ luật Lao động, tức nam sẽ là 62 tuổi và nữ 60 tuổi.