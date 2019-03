Bộ GTVT đề nghị xử nghiêm tài xế gây rối tại BOT Bắc Hải Vân

Theo đó, báo cáo của Công ty cổ phần Phước Tượng - Phú Gia BOT cho biết, vào lúc 12 giờ ngày 15-2, hai ô tô biển số 62C - 068.49 và 62C -125.75 chạy hướng Huế - Đà Nẵng dừng tại làn số hai và số ba trạm thu phí Bắc Hải Vân nhưng không mua vé.

Đến 12 giờ 16 phút, trạm thu phí mở barie miễn phí cho 2 ô tô này đi qua để tránh ùn tắc nhưng xe vẫn không di chuyển.

Tiếp đó, xe ô tô 62C - 068.49 di chuyển qua trạm rồi đột ngột quay đầu trở lại tông barie làn số bốn theo hướng Đà Nẵng – Huế và chạy ra QL1A theo hướng này. Riêng xe 62C-125.75 di chuyển qua trạm và tấp vào lề sát rào thu phí, đậu chặn đầu xe cứu hộ, sau đó tự di chuyển vào hầm Hải Vân.



Nhiều tài xế đã ngăn cản việc thu phí ở trạm BOT Bắc Hải Vân.

Khi sự việc xảy ra, trạm đã điện thoại báo sự việc đến công an thị trấn Lăng Cô, công an huyện Phú Lộc và Trạm CSGT Phú Lộc, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế để nhờ phối hợp xử lý, phân luồng giao thông chống ùn tắc.



Trong lúc hai xe ô tô này dừng tại hai làn trạm thu phí Bắc Hải Vân thì xuất hiện một nhóm người mang khẩu trang che kín mặt, biểu hiện say xỉn có hành vi hành hung, gây gổ với những người ngồi trên hai xe này rồi bỏ chạy.

Trên cơ sở báo cáo của Công ty cổ phần Phước Tượng - Phú Gia BOT về việc đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự tại trạm thu phí Bắc Hải Vân và Công điện số 82/2018 của Chính phủ về bảo đảm an ninh trật tự tại các trạm thu phí, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo giải quyết triệt để tình hình mất an ninh trật tự tại trạm thu phí trên.

Bên cạnh đó, có biện pháp xử lý nghiêm đối với những đối tượng cố tình vi phạm pháp luật, cản trở giao thông, kích động, gây mất trật tự xã hội. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp Công ty cổ phần Phước Tượng - Phú Gia BOT tổ chức công tác tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân hiểu và thực hiện đúng chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Công ty Phước Tượng - Phú Gia BOT cung cấp cho Bộ Công an, công an địa phương hồ sơ, tài liệu có liên quan đến đối tượng cố tình vi phạm, những lái xe có hành vi cản trở giao thông, các tổ chức, cá nhân có hành vi gây mất trật tự xã hội.