Bộ GTVT nói về 4 nhà đầu tư BOT chậm lắp thu phí tự động

Trước đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu bốn nhà đầu tư nêu trên triển khai thu phí không dừng trước ngày 10-7, nếu không sẽ dừng thu phí. Tiếp đó, ngày 7-7, Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam gửi kiến nghị lên Bộ GTVT phản ứng thông báo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Nguyên nhân, tổ chức này không đồng tình với cách thu phí không dừng hiện nay của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ thu phí không dừng (ETC) và việc ấn định phần trăm doanh thu phải trích lại từ doanh thu dự án BOT cho đơn vị vận hành ETC có bất cập… Sáng 8-7, tại cuộc họp về thu phí không dừng, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ yêu cầu lãnh đạo Tổng cục Đường bộ rút lại thông báo tạm dừng thu phí tại bốn dự án BOT. Đồng thời, ông Thọ chỉ đạo Vụ đối tác công tư (PPP) tính toán tỷ lệ trích lại cho nhà cung cấp dịch vụ ETC, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa bên cung cấp dịch vụ và nhà đầu tư BOT.