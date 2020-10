Bộ GTVT quy định bến, bãi đỗ xe phải có trạm sạc điện

Trong đó, điểm đáng chú ý là khoản 2 Điều 45 quy định bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ phải đầu tư xây dựng các trạm sạc điện cho phương tiện giao thông cơ giới sử dụng năng lượng điện.



Bộ GTVT cho rằng quy định này nhằm đảm bảo tính đồng bộ trong việc phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ gắn với sự phát triển của phương tiện giao thông. Đặc biệt, trong xu thế người dân sử dụng các phương tiện sử dụng năng lượng sạch (năng lượng điện) gần gũi, thân thiện với môi trường.



Bộ GTVT quy định các bến xe phải có trạm sạc điện. Ảnh: THU TRINH

Đối với xe đưa đón học sinh (HS), dự luật lần này cũng bổ sung quy định người lái ô tô đưa đón HS phải có hai năm kinh nghiệm lái xe kinh doanh vận tải hành khách.

Khi đưa đón HS tiểu học và mầm non phải bố trí tối thiểu một người quản lý trên mỗi ô tô để hướng dẫn, giám sát, duy trì trật tự và đảm bảo an toàn cho HS trong suốt chuyến đi. Trường hợp sử dụng ô tô có sức chứa trên 24 chỗ để đưa đón HS mầm non, phải bố trí tối thiểu hai người quản lý trên mỗi xe.

Cơ sở giáo dục, đào tạo khi tổ chức hoạt động đưa đón HS chịu trách nhiệm về việc đón, trả HS của đơn vị mình. “Quy định này nhằm giải quyết được mối quan tâm của dư luận xã hội trong việc bảo vệ trẻ em tham gia giao thông trong thời gian qua…” - Bộ GTVT cho hay.

So với Luật Giao thông đường bộ năm 2008, dự thảo Luật Giao thông đường bộ lần này cũng bổ sung thêm trách nhiệm của một số bộ, ngành, UBND cấp tỉnh trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giao thông đường bộ.