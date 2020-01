Cần thu phí trở lại cao tốc TP.HCM -Trung Lương

Nhiều sự cố, tai nạn diễn ra • Gần 16 giờ ngày 2-1, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 7 phát hiện một phụ nữ (nghi bị tâm thần) chở một cháu bé chạy xe máy ngược chiều trên làn số 1 cao tốc TP.HCM - Trung Lương (hướng từ Long An về TP.HCM). Tuy chưa xảy ra tai nạn nhưng việc này rất nguy hiểm, gây hoang mang cho người đi đường. • Trước đó, ô tô tải 51C-270.52 di chuyển về hướng miền Tây. Khi đến đoạn xã Hướng Thọ Phú, TP Tân An, Long An, xe này bất ngờ tông vào đuôi ô tô tải 60C-273.79 lưu thông cùng chiều phía trước. Vụ tai nạn khiến đầu chiếc xe 51C-270.52 bị hư hỏng hoàn toàn, tài xế tử vong tại chỗ, người cùng xe bị thương nặng và tử vong sau đó. • Ngày 3-9-2019, một tài xế điều khiển xe container 51D-164.16 lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, hướng từ TP.HCM về Tiền Giang bất ngờ tông vào trạm thu phí. Cú tông mạnh khiến cabin số 3 trên đường cao tốc bị sập hoàn toàn, buồng thu phí vỡ nát. • Đầu năm 2019 (ngày 19-1), ô tô tải chở hàng chuyển phát nhanh khi đến Km 25 đã tông thẳng vào xe khách TP.HCM chở hàng chục em nhỏ. Cách hiện trường trên không xa cũng xảy ra va chạm giữa hai xe khách. Cả hai vụ va chạm đều không có thương vong về người nhưng khiến giao thông theo hướng về miền Tây kẹt cứng, hàng ngàn xe ùn ứ kéo dài.