Chủ tịch Kiên Giang chỉ đạo các biện pháp giảm TNGT

Tình hình tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang có chiều hướng tăng, đặc biệt đáng lo ngại trong mùa mưa bão sắp tới. Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường thực hiện các giải pháp ATGT.

Theo thống kê qua nhiều năm, TNGT thường gia tăng vào những ngày mưa bão. Nguyên nhân chính là do người điều khiển phương tiện tham gia giao thông thường phóng nhanh, giành đường, vượt ẩu trước khi có mưa. Cạnh đó, mưa gió khiến tầm nhìn bị hạn chế, một số vị trí mặt đường hư hỏng không nhìn thấy rõ, gây nguy hiểm cho người lái.

Từ đó Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở GTVT tổ chức rà soát, kịp thời phát hiện và xử lý các điểm, đoạn đường có nguy cơ gây mất an toàn giao thông, đặc biệt là các đường dân sinh đấu nối vào đường tỉnh, quốc lộ.

Các Sở GTVT cần phối hợp với các sở, ngành và địa phương tổ chức phát hoang cây xanh che khuất tầm nhìn, xử lý các cây xanh có khả năng gãy đỗ do mưa bão làm mất an toàn giao thông.Cùng với đó, tổ chức kiểm tra và kiên quyết đình chỉ hoạt động của cảng, bến, phương tiện thủy nội địa, đò ngang không đủ điều kiện an toàn.

Đặc biệt, các đơn vị phải đảm bảo việc kiểm tra an toàn đối với các phương tiện vận tải hành khách từ bờ ra đảo, hay các phương tiện lưu thông giữa các đảo, phương tiện chở khách tham quan du lịch quanh các đảo.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Công an tỉnh xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát chuyên đề về nồng độ cồn, chất ma túy, tốc độ, mũ bảo hiểm trên các tuyến đường có mật độ phương tiện tham gia giao thông đông đúc, các đoạn đường thường xảy ra TNGT.

Lực lượng chức năng phải tập trung xử lý chuyên đề vượt đèn tín hiệu tại các khu vực nội ô như TP Rạch Giá, huyện đảo Phú Quốc và TP Hà Tiên.

TNGT tăng cao trong tháng 6-2020 Báo cáo của Ban ATGT tỉnh Kiên Giang cho thấy chỉ riêng từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 62 vụ TNGT, làm chết 37 người và bị thương 38 người. Đáng chú ý là chỉ trong tháng 6 đã xảy ra 16 vụ, làm chết sáu người, bị thương 10 người, tăng 11 vụ, tăng bốn người chết, tăng bảy người bị thương so cùng kỳ năm 2019.