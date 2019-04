Chủ tịch tỉnh ra lệnh, bệnh viện vẫn không mở đường cho dân đi

Cuối năm 2016, UBND TP Vinh ra thông báo đóng một đoạn đường Hồ Tông Thốc để thi công dự án BV hữu nghị đa khoa Nghệ An giai đoạn 2. Thế nhưng một thời gian sau, TP lại đưa ra thông tin sẽ đóng luôn đoạn đường này theo quy hoạch của tỉnh khiến người dân bức xúc. Công ty CP Hữu nghị đa khoa Nghệ An (chủ đầu tư dự án ) với ba cổ đông sáng lập. Trong đó, BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đại diện phần cổ phần vốn nhà nước (40%). Quá trình thi công BV Hữu nghị đa khoa Nghệ An giai đoạn 2, phía công ty đã tổ chức thi công xây dựng công trình sai (vượt độ cao) so với giấy phép xây dựng được cấp.