Chú ý: Nhiều thay đổi về hướng đi trên đường An Dương Vương

Sở GTVT đã thống nhất phương án điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực giao lộ đường An Dương Vương - Đường Ngô Y Linh - Đường số 4, quận 8 và quận Bình Tân. Phương án này nhằm hạn chế ùn ứ giao thông khu vực và đảm bảo an toàn giao thông.



Các phương tiện chú ý khi lưu thông qua đường An Dương Vương, quận 8 và quận Bình Tân. Ảnh: THU TRINH.

Trong đó, đường An Dương Vương (đoạn từ Võ Văn Kiệt đến đường số 1) quận 8 và quận Bình Tân sẽ cấm xe dừng và đỗ xe trên cả hai hướng lưu thông. Thời gian từ 6 giờ đến 9 giờ và từ 16 giờ đến 19 giờ. Cấm đỗ xe trên cả hai hướng lưu thông theo thời gian từ 6 giờ đến 9 giờ và từ 16 giờ đến 19 giờ.

Đối với đường số 4 (quận 8), tổ chức lưu thông một chiều đối với ô tô đi từ đường An Dương Vương đến đường số 5. Thời gian áp dụng từ 6 giờ đến 9 giờ và từ 16 giờ đến 19 giờ.

Đường Ngô Y Linh, quận Bình Tân tổ chức lưu thông một chiều đối với xe ô tô đi từ đường An Dương Vương đến đường số 5. Thời gian áp dụng từ 6 giờ đến 9 giờ và từ 16 giờ đến 19 giờ.

Sở GTVT cho hay sẽ cấm ô tô rẽ trái từ đường Ngô Y Linh vào đường An Dương Vương, thời gian áp dụng từ 6 giờ - 9 giờ và từ 16 giờ - 19 giờ.

Thời gian thực hiện từ ngày 25-7.