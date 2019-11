Chuyện lạ: Xe tải, xe container vô tư đậu trước biển cấm

Theo một cán bộ CSGT An Sương, tình trạng xe tải đậu trên quốc lộ 22, phía trước Bến xe An Sương đã diễn ra từ lâu. Các xe tải này đậu trên đường là do chưa đến giờ vào trung tâm TP và cũng không thể quay đầu trở lại được. Trước tình trạng trên, CSGT cũng đã nhắc nhở, tuyên truyền để đảm bảo an toàn giao thông khu vực. Thông thường các tài xế đậu chừng 15-30 phút để chờ đến giờ vào TP. Đặc biệt, trên quốc lộ 22, đoạn đường trước nút An Sương là nơi an toàn nhất cho các phương tiện dừng đỗ vì hiện tại dự án hầm chui An Sương chưa được khởi công. “Khi nào dự án hầm chui An Sương hoàn thiện, hạ tầng ổn định, biển báo lắp đặt đầy đủ mà các tài xế vẫn vi phạm thì tiến hành xử phạt cũng chưa muộn. Hiện tại CSGT chỉ tiến hành tuyên truyền, nhắc nhở tài xế đi lại đúng giờ, tránh tình trạng đậu đỗ trên đường” - vị CSGT cho biết.