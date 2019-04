Có dấu hiệu bùng phát xe quá tải

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa báo cáo Bộ GTVT về việc kiểm soát trọng tải xe.

Theo đó, trong tháng 3, các trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động, cố định, Thanh tra các Sở GTVT và công chức Thanh tra các Cục Quản lý đường bộ sử dụng cân xách tay tiến hành kiểm tra 15.714 xe. Trong đó, có 1.809 xe vi phạm (chiếm tỉ lệ 11,5%), tước 570 giấy phép lái xe, xử phạt nộp kho bạc nhà nước 18,57 tỉ đồng.



Tình trạng xe quá tải giảm mạnh những năm qua. Ảnh: V.LONG

Theo Tổng cục Đường bộ, lợi dụng lực lượng chức năng tập trung nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Lễ hội Xuân 2019, tình trạng xe quá tải có dấu hiệu bùng phát trở lại.



Cụ thể, tình trạng xe container chở thép quá tải từ Công ty TNHH thép, đặc biệt Shengli Việt Nam, Khu công nghiệp Cầu Nghìn lưu thông trên QL.10, địa phận tỉnh Thái Bình đi các tỉnh phía Nam. Các xe ben cơi nới thành thùng, chở đất quá tải từ các mỏ đất xã Đức An, huyện Đức Thọ, lưu thông trên QL.15, QL.8, địa phận huyện Đức Thọ và thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh). Các xe tải, xe container chở phế liệu quá tải lưu thông trên các tuyến đường thuộc phường An Phú, thị xã Thuận An và phường Tân Bình, thị xã Dĩ An (Bình Dương)...

Để kiểm soát tình trạng trên, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị UBND các tỉnh, thành phố có nhiều xe quá tải lưu thông nêu trên chỉ đạo các lực lượng chức năng, các ngành, các cấp phối hợp xử lý, không để tái diễn tình trạng xe quá tải.

Bên cạnh đó, tiếp tục củng cố lực lượng, bố trí kinh phí, duy trì hoạt động của các Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động và sử dụng cân xách tay để thực hiện công tác trên phù hợp với tình hình xe quá tải trên địa bàn.

Đề nghị các Sở GTVT, các Cục Quản lý đường bộ chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông, Công chức Thanh tra tăng cường kiểm tra tại các cơ sở đầu nguồn hàng như các cảng, nhà máy, xí nghiệp lớn trong các khu công nghiệp, các mỏ đá, vật liệu xây dựng...

Phối hợp với các Cảng kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp không có giấy phép lưu hành xe hoặc sử dụng giấy phép lưu hành xe giả, sử dụng sà lan để đưa hàng siêu trường, siêu trọng ra khỏi Cảng, sang tải, dồn tải, lưu thông trên đường bộ, đặc biệt là các Cảng nhỏ, bến thủy nội địa tại TP Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh...