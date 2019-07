Đã đến lúc mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Theo báo cáo của đơn vị quản lý, khai thác tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đã có khoảng 4 triệu lượt phương tiện thông qua tuyến trong quý I-2019, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng trong tháng 6, lưu lượng trên tuyến tăng trên 20% so với cùng kỳ năm 2018. Bên cạnh đó, một số yếu tố khách quan khác cũng cộng thêm vào khiến tình trạng giao thông càng thêm căng thẳng. Ví dụ, các phương tiện có tải trọng lớn khi qua khu vực trạm thu phí Long Phước và cầu Long Thành thường di chuyển chậm trong khi các phương tiện liên tục đổ dồn về đây gây ùn ứ trước cầu Long Thành. Tiếp đó, các phương tiện lưu thông chậm đến trạm thu phí Long Phước dẫn đến ùn ứ giao thông. Riêng tại khu vực gần trạm thu phí quốc lộ 51, tình trạng ùn ứ thường xảy ra vào buổi sáng các ngày thứ Bảy và các ngày đầu dịp lễ, tết do lưu lượng từ TP.HCM đi Vũng Tàu tăng đột biến, trong khoảng từ 6 giờ đến 11 giờ. _____________________________ Đơn vị quản lý khai thác tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây cho biết thời gian qua đơn vị đã xây dựng đồng bộ các biện pháp vận hành trên tuyến, tại các trạm thu phí để giảm thiểu tối đa tình huống ùn tắc giao thông trên tuyến. Để giảm ùn tắc, đơn vị quản lý tuyến cao tốc đã gửi khuyến cáo đến người tham gia giao thông trên tuyến nên lựa chọn các lộ trình thích hợp để di chuyển trong các khung giờ cao điểm, đặc biệt là vào các ngày cuối tuần và dịp lễ, tết nhằm giảm tải cho đường cao tốc, đồng thời không gây ảnh hưởng đến lịch trình di chuyển của người tham gia giao thông.