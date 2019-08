Đề xuất thu phí trạm T2 bằng công nghệ mới

Ngày 4-8, lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam xác nhận vừa có văn bản đề xuất Bộ GTVT phương án xử lý bất cập trạm thu phí T2 (Cần Thơ) trên quốc lộ (QL) 91. Theo đó, đơn vị này đề xuất hai phương án để xử lý vướng mắc trạm thu phí T2.



Dời trạm: Tốn kém, tăng thời gian thu phí

Cụ thể, phương án 1: Di dời trạm T2 về phía TP Cần Thơ qua ngã ba Lộ Tẻ (giao QL80 với QL91) tại vị trí khoảng

Km 49+200 QL91 (xe qua lại đoạn An Giang - cầu Vàm Cống không phải qua trạm thu phí T2). Theo đánh giá của Tổng cục Đường bộ, ưu điểm của phương án này là sẽ giải quyết căn bản kiến nghị của Hiệp hội Vận tải An Giang và các chủ phương tiện lưu thông theo hướng đi từ QL80 (hướng từ tỉnh Kiên Giang, Đồng Tháp) qua trạm T2 về tỉnh An Giang và ngược lại.

Tuy nhiên, nhược điểm của phương án này là sẽ tạo dư luận không tốt, tạo tiền lệ xấu, ảnh hưởng đến tình hình chung của các dự án BOT trong cả nước và ảnh hưởng đến chủ trương của Đảng và Nhà nước về kêu gọi nguồn lực xã hội hóa đầu tư. Đồng thời phương án này cũng phát sinh chi phí xây trạm mới khoảng 38 tỉ đồng và thời gian giải phóng mặt bằng mất hơn một năm.

“Trên cơ sở phân tích dòng phương tiện các hướng xe lưu thông qua cầu Vàm Cống, cập nhật các chỉ tiêu tài chính đến thời điểm hiện tại, thời gian thu phí hoàn vốn dự kiến 32 năm bảy tháng (tăng hơn chín năm - PV)” - Tổng cục Đường bộ cho biết.

Phương án 2: Giữ nguyên trạm thu phí T2, ưu điểm của phương án này là tổ chức thu phí lại ngay tại trạm T2, thời gian thu phí không bị kéo dài, không gây lãng phí sau khi tuyến tránh TP Long Xuyên dự kiến hoàn thành, đưa vào vận hành khai thác năm 2022. Các phương tiện qua khu vực sẽ có sự lựa chọn không qua trạm thu phí T2. Tuy nhiên, nhược điểm của phương án này là chủ các phương tiện đi theo hướng từ QL80 (hướng từ tỉnh Kiên Giang, Đồng Tháp) qua trạm thu phí T2 về tỉnh An Giang và ngược lại, nhất là đối với các phương tiện không nằm trong diện được miễn, giảm giá dịch vụ sử dụng khoảng 1,2 km nhưng phải trả tiền dịch vụ cho cả dự án, có thể không đồng tình dẫn đến phản đối.



Trạm thu phí T2 trên quốc lộ 91. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Nhà đầu tư đề xuất phương án 3

Qua phân tích các ưu, nhược điểm, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề xuất Bộ GTVT chủ trì làm việc với các ngân hàng cho nhà đầu tư điều chỉnh lại cơ cấu trả nợ gốc và giữ nguyên nhóm nợ cho nhà đầu tư. Khi đó, dự án chỉ tổ chức thu phí hoàn vốn tại trạm thu phí T1 (Km16+905) đến khi dự án tuyến tránh TP Long Xuyên hoàn thành, đưa vào sử dụng, các phương tiện qua khu vực sẽ có sự lựa chọn, không phải qua trạm thu phí T2.

“Khi đó sẽ tổ chức thu phí tại trạm thu phí T2 để hoàn vốn cho dự án. Đồng thời có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án tuyến tránh TP Long Xuyên để sớm hoàn thành, đưa vào khai thác…” - Tổng cục Đường bộ Việt Nam nêu đề xuất.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM về hai đề xuất trên, ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, cho biết Bộ GTVT vẫn đang tính toán, lựa chọn phương án phù hợp để đảm bảo hài hòa lợi ích cho người dân, Nhà nước và nhà đầu tư.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, hiện nhà đầu tư đang đưa ra phương án khác. Đó là nhà đầu tư sẽ bổ sung hệ thống camera giám sát luồng phương tiện qua trạm bằng công nghệ: “Cụ thể, phương tiện nào di chuyển 300 m (hướng QL80 - PV) sẽ được camera chụp ảnh truyền về hệ thống máy chủ. Cùng với đó, tại khu vực thu phí sẽ có làn riêng cho các phương tiện này, khi xe đi vào hệ thống sẽ nhận diện và mở barie cho các phương tiện trên. Nếu phát hiện xe nào gian dối, barie sẽ tự đóng lại…”.

Lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam đánh giá phương án trên của chủ đầu tư cũng hợp lý. Tuy nhiên, chủ đầu tư phải sớm xây dựng phương án cụ thể để trình Bộ GTVT xem xét, giải quyết nhằm đảm bảo công bằng cho người dân.

Liên quan đến dự án này, Bộ GTVT cho biết Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận chủ trương bổ sung đầu tư tuyến tránh Long Xuyên, Bộ đang chỉ đạo các cơ quan khẩn trương thực hiện, dự kiến hoàn thành năm 2022.

Sau khi dự án tuyến tránh TP Long Xuyên được đầu tư và đưa vào sử dụng, các phương tiện qua khu vực không phải qua trạm thu phí T2 trước đây và sẽ giải quyết triệt để các bất cập tại trạm T2 trên QL91…